Завершились съемки сериала «Между нами химия» с Александрой Бортич и Никитой Ефремовым

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Иван Янковский и Диана Пожарская показали фото с подросшим сыном

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«Я всё время думаю о смерти»: Киану Ривз рассказал о своей новой книге

Роман написан в соавторстве с одним из самых видных фантастов современности