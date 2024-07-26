Завершились съемки сериала «Между нами химия» с Александрой Бортич и Никитой Ефремовым

«Это очень душевная, эмоциональная и ироничная история женщины, которой предстоит найти нетривиальный выход из сложной ситуации, — делится продюсер Михаил Врубель. — Жизнь часто ставит непростые задачи, и это как раз тот случай. Мы знаем, что "женщина в сложной ситуации", можно сказать, отдельный жанр, который очень любит российский зритель. Молодая смелая команда создателей, яркий актерский состав, необычный сюжет и, конечно, юмор — вот то, в чем мы видим большой потенциал. Ждём с нетерпением, когда сможем познакомить зрителя с новым проектом».
По сюжету Таня (Бортич) днем в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. Все меняется, когда она узнает о серьезном диагнозе. Теперь ее беспокоит только одно: с кем останутся дети, если болезнь окажется сильнее? Таня не готова доверить их ненадежным родственникам (Уварова, Ворожцов) и решает найти достойного мужчину, женить его на себе, чтобы в случае чего он позаботился о детях. Единственный человек, с кем Таня делится своими мыслями, — это ее врач (Сангаджиев). Неожиданно план срабатывает, и в какой-то момент претендентов (Ефремов, Кузьма Котрелев, Илья Лыков, Антон Филипенко) становится слишком много.
фото: пресс-служба телеканала СТС
«Мой персонаж Дмитрий Олегович — справедливый, эмпатичный. Он подключается к пациенту и старается помочь на психологическом уровне. Для меня роль ответственная: мне было важно тонко ввести персонажа в историю героини и не скатиться в шутку, учитывая жанр драмеди», — признается Евгений Сангаджиев, который в процессе работы консультировался с медиками.
За визуальную составляющую сериала отвечают оператор Никита Кармен и художник-постановщик Дарья Денисова, а режиссерское кресло заняла дебютантка Карина Чувикова. «Автором и режиссером стала талантливая выпускница школы "Индустрия". Этот дебют, без сомнений, станет очередным успехом, в чем зрители смогут убедиться совсем скоро», — считает продюсер Александр Андрющенко.
фото: пресс-служба телеканала СТС
По словам Павла Ворожцова, «сериал о нас с вами, о том, какими нелепыми, мелочными, суетливыми и в то же время смелыми, великодушными и красивыми могут быть наши поступки, когда мы сталкиваемся со смертью. История затрагивает довольно глобальные темы, но при всей серьезности не становится социальной драмой. Это драматическая комедия, легкая и с юмором».
обсуждение >>