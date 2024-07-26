В «Крестах» снимут экранизацию «Тюремного дневника» Марии Бутиной

Кинокомпания «Триикс Медиа» при поддержке Института развития интернета приступила к восьмисерийной экранизации автобиографической книги Марии Бутиной «Тюремный дневник». Режиссером и автором сценария сериала стал Игорь Копылов, уточняет пресс-служба ИРИ.
фото: пресс-служба Института развития интернета
По словам Игоря Копылова, «все события многосерийного фильма с одноименным названием "Тюремный дневник" реальны или основаны на реальных фактах. Какие-то из них в качестве дополнения я уточнял уже во время непосредственного общения с Марией Бутиной. Наше с ней совместное создание сценария заняло около пяти месяцев. Затем на подготовительном этапе к работе подключилась команда кинокомпании "Триикс Медиа". Подбирали актеров, локации, договаривались о местах проведения съемок».
История начинается с момента, когда Марию Бутину (Мария Лопатина) приглашают учиться в США. Во время обучения героиня случайно узнает информацию, которая ставит под сомнение все ее идеалы и убеждения. Начав собственное расследование, она выясняет, что втянута в большую многоходовую игру, связанную с угрозой безопасности России. Идя на риск и получив доказательства, Бутина не успевает покинуть США. Ее арестовывают. В тюрьме с длительным пребыванием в одиночной камере, психологическим давлением, пытками и допросами сотрудников ФБР, уговаривающих остаться в США и осудить Россию, Марии придется сделать главный выбор в своей жизни: между любовью и выгодой, предательством и верностью, свободой и смертью.
фото: пресс-служба Института развития интернета
«Создавать сценарий по пережитому – это испытать все заново. Больно? Да. Но это того стоило. Мы с Игорем Копыловым изначально решили: пусть будет правда, даже если резко, по-живому, через боль. Откровенность без прикрас – это то, чего от нас ждет общество сегодня, и сериал призван эту потребность удовлетворить. Кто такая Мария Бутина? – до сих пор ломают голову во всем мире. Пришло время показать правду, и как все было на самом деле», — говорит российский политик, автор книги и продюсер сериала Мария Бутина.
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