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«Крутой замес будет»: опубликован первый тизер «Последнего богатыря. Наследия»

26 июля
2024 год

Новости кино >>
26 июля 2024
Опубликованы первый тизер и тизер-постер восьмисерийного блокбастера Антона Маслова «Последний богатырь. Наследие», который выйдет в онлайн-кинотеатре Start уже осенью.

«Последний богатырь. Наследие». Тизер


Проект для всей семьи возвращает зрителю персонажей Виктора Хориняка, Елены Яковлевой, Владислава Ветрова, Кирилла Зайцева, Гарика Харламова и расширяет богатырскую вселенную новыми героями. Дочерей Ивана и Василисы сыграли актрисы Эвелина Мазурина и Арина Рожкова, к актерскому составу также присоединились Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков, Юлия Пересильд, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Никита Кологривый, Татьяна Догилева, Александр Лыков и другие.

По словам актрисы Александры Урсуляк, сыгравшей Василису, «Последний богатырь. Наследие» — «это самый настоящий блокбастер. Участие в нем принесло мне большое удовольствие, потому что редко когда на съемочной площадке бывает столько волшебства, чудес и трюков. И, конечно, подарило новый опыт. Мне приоткрылся процесс, который я до этого никогда не видела: большая фантастическая картина, полная графики, огромное количество персонажей, много массовки, невероятные локации. С нетерпением жду выхода нашего многосерийного фильма, чтобы ощутить это волшебство по полной программе».

«Крутой замес будет»: опубликован первый тизер «Последнего богатыря. Наследия»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

Дмитрий Лысенков играет нового персонажа по имени Цвырь и тоже очень ждет премьеру: «Этот проект стал самым гигантским и долгоиграющим в моей двадцатилетней карьере. Съемки заняли у меня пять с лишним месяцев, почти полгода без перерыва. Такого в моей жизни пока не было, то есть всегда уходили на какие-то провисы, простои, ждали снега, сезона, а у нас все было в реальном времени. По общему масштабу и по количеству компьютерной графики этот сериал, пожалуй, не с чем сравнить. Я бывал в разных мистических проектах, но там были крупицы графики по сравнению с "Последним богатырем". А здесь взаимодействие с воображаемыми партнерами и предметами требовало довольно большого воображения, иногда даже казалось, что мне его не хватает».

По сюжету у Ивана (Хориняк), которому как раз исполнилось 50, две дочери: старшая, богатырка Марья (Рожкова), и младшая, начинающая колдунья Софья (Мазурина). Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь горожан. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется отправиться в Москву, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в волшебном городе.

«Крутой замес будет»: опубликован первый тизер «Последнего богатыря. Наследия»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

В настоящий момент сериал производства Start, телеканала «Россия» и студии Yellow, Black and White при поддержке Института развития интернета и Генерального партнера Сбер находится на стадии постпродакшн. «Это самый сложный проект в моей карьере на данный момент. Такого количества деталей, такого волшебства и такого объема работы у меня еще не было. В "Наследии" больше 120 смен. Мы сняли четыре широкомасштабных полных метра, а возможно, и больше. Сейчас мы заканчиваем монтаж, который оказался непростой и трудоемкой задачей. В некоторых сериях компьютерная графика присутствует в 80% экранного времени. По бюджету и сложности нет ни одного подобного сериала в России. А еще у нас классный сценарий. Вот такая ядерная смесь», — рассказал режиссер Антон Маслов.

Ради масштабности сцен съемочная группа побывала в экспедиции в Приэльбрусье и Сочи. Среди локаций — Баксанское и Терскольское ущелья, водопад Девичьи косы и перевал Актопрак, гора Чегет и Комсомольское озеро. Съемочную площадку в 6000 квадратных метров на базе декорации трилогии возвели в Химках. Главным изменением в Белогорье «Наследия» стало строительство в самом центре сказочного города терема Ивана. Также обновились фасады уже существующих зданий. Важно было передать масштаб города, дать ему разрастись несколькими улицами, которые выглядели бы живыми. В общей сложности «реновации» подверглось больше половины построек Белогорья, включая башню и колоритный рынок.

«Крутой замес будет»: опубликован первый тизер «Последнего богатыря. Наследия»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

Москва снова играет важную роль в сюжете богатырской киновселенной. «В столице есть много сказочных мест. Мне, как москвичу, было приятно это показать. Поскольку сериал называется "Последний богатырь. Наследие", хотелось передать, раскрыть это наследие и в локациях. И одним из визуальных решений стала эклектика, которой полна Москва: есть старый фонд внутри Садового кольца, есть Москва девяностых, есть новая Москва с небоскребами… Нашей задачей было объединить все это в кадре, создать микс, наслоение разных эпох друг на друга», — говорит художник-постановщик Никита Хорьков.

Подобный микс был найден на Болотной набережной, ведущей свою историю с XVIII века, на которой расположена отреставрированная ГЭС-2 с современной подсветкой, и на Пятницкой, где в исторических зданиях расположены ультрасовременные кафе.

«Крутой замес будет»: опубликован первый тизер «Последнего богатыря. Наследия»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«Но даже работа в павильонах — а их было задействовано целых пятнадцать — была титанической и ни на что не похожей, — вспоминает Хорьков. — Это очень сложный в производстве сериал. Мы вместе придумали мир, который невозможно было полностью снять в реальных объектах. Поэтому, чтобы сделать сериал максимально красивым и многообразным, чтобы воплотить в жизнь множество необычных и интересных сцен, реализовать все задумки раскадровки, большое количество съемок было перенесено в павильоны. На этом проекте было самое большое количество декораций в моей жизни, в какой-то момент я готовил более шести павильонов одновременно. И что-то невероятное в плане масштабов: один раз снимали в трех павильонах сразу».
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   26.07.2024 - 15:30
Ну вот могут же, когда хотят! Если бы все наши фильмы были такими, то и кино было встало с колен. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Крутой замес будет»: опубликован первый тизер «Последнего богатыря. Наследия» фотографии
«Крутой замес будет»: опубликован первый тизер «Последнего богатыря. Наследия» фотографии
«Крутой замес будет»: опубликован первый тизер «Последнего богатыря. Наследия» фотографии
«Крутой замес будет»: опубликован первый тизер «Последнего богатыря. Наследия» фотографии
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