Николай Шрайбер, Максим Лагашкин, Андрей Мерзликин и Григорий Сиятвинда вступили в «ОПГ» Петра Буслова

По словам режиссера сериала Петра Буслова, «это история о дружбе, о ребятах, которые повзрослели, но в душе остались мальчишками. Так вышло, что у них не было времени на детство, им приходилось рано взрослеть. Мой герой проходит путь становления и пытается исправить то, что можно исправить и попросить прощения за то, что исправить нельзя. Зрителей ждет дерзкий, талантливый актерский ансамбль. Жанровые ситуации, искрометные диалоги и воодушевляющая пацанская история, которая отличается от всего того, что есть в данный момент на рынке. Мы стараемся найти время на репетиции, на яркие, интересные моменты, а не гонимся за метражом и некачественным контентом. Мы создаем кино. Так что у меня нет никаких ожиданий, это уже моя реальность. И она мне нравится. Она крутая».
Зрителей ожидает добрая комедия о том, что никогда не поздно меняться самому и менять мир в лучшую сторону. Провинциальный бандит по прозвищу Воркута (Буслов) жил под девизом из «Бумера»: «Не мы такие ― жизнь такая», но в 1999 году «лихие 90-е» закончились, и он получил срок. В тюрьме бандит лишился сна и через пару недель бессонницы увидел свою совесть в образе человека (Юрий Чурсин), который объяснил, что пока Воркута плохой, то спать он не будет.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Собралась блестящая команда творческих людей, которые занимаются тем, что ищут новые пути к искусству. Мой персонаж — это Совесть. Именно этой важной составляющей недостает очень многим людям, и только те, у кого она есть ― живут достойно. Иными словами — это история про то, как совесть формирует человека. Что касается роли, то мой герой совершенно противоположный мне персонаж, но я вообще люблю играть тех, кто как можно дальше от меня», — поведал о своем герое Юрий Чурсин.
В 2024-м главный герой выходит на волю, где ему предстоит загладить вину перед теми, чью жизнь он испортил. Воркута обращается за помощью к бывшим подельникам Рафинаду (Лагашкин) и Петру (Шрайбер), один из которых живет с мамой и работает на мусоровозе, а другой нашел пристанище в местной церкви. Общественно Полезная Группировка с энтузиазмом встает на путь исправления и начинает помогать горожанам. Получить прощение, особенно через такой долгий срок, будет непросто. Но других вариантов нет. Только искупив вину перед своей совестью, Воркута сможет заснуть и не сойти с ума.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Мой герой — бывший бандит по кличке Рафинад, работает на мусоровозе. Ему уже за сорок лет, а он до сих пор живёт с мамой и во всём её слушается, а на самом деле даже немного побаивается. Вместе со своими друзьями Петром и Воркутой он организовывает Общественно Полезную Группировку, пытаясь начать все с чистого листа и стать людьми, ведь совесть не дает покоя из-за ошибок прошлого. Короче, вместе делают добрые дела, но как умеют, не всегда выходит так, как было задумано изначально. Поэтому в каждой серии друзья попадают в разные приключения», — рассказал Максим Лагашкин.
«Эта история о прощении, об искуплении, о том, что человек всегда может исправиться, всегда может найти в себе что-то лучшее и преодолеть, — считает Андрей Мерзликин. — Мой герой неоднозначен. Он переходит то из доброй стороны в злую и обратно, он борется с самим собой и с обстоятельствами. Работает над проектом просто блестящая команда. Особенно хочу отметить нашего креативного продюсера и автора сценария Алима Бесчокова. Ещё у нас очень требовательный режиссер, и знаю я об этом не понаслышке, поэтому ожидаю веселых, но сложных, а главное качественных съемок. Хочу посоветовать зрителям запастись хорошим настроением и быть готовыми много смеяться, иначе ничего не получится».
По мнению Николая Шрайбера, «этот сериал про переосмысление жизни, про то, что она течёт. Некоторые люди, которые, может быть, неправильно начали жить или что-то неправильно сделали в своей жизни, всегда имеют право на второй шанс, и этот шанс надо давать. Я уверен, что получится интересная история! Мы уже отработали несколько съемочных дней в необычных локация. Команда подобралась очень профессиональная, все очень творческие, процесс напряженный и сложный, на улице жара, но все работают, все выкладываются».
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