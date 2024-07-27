Бесплатный спорт, боевой петух и союз черепашек-ниндзя с Наруто: главные новости аниме за неделю

Рок принадлежит женщинам, будущее — петухам-мутантам, а звонок — демоническому учителю. Аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о продолжении
«Ликорис Рекойл
» или об исцеляющем
«Грибном щенке
» ), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
ОДНОЙ СТРОКОЙ
🔘 Подвинься, «Рок-тихоня
»: мангу Хироси Фукуды
«Рок — женская скромность
» об учащихся престижной школы, играющих бодрую гитарную музыку, собираются экранизировать. Кто и когда — пока неизвестно.
🔘 «Чужой
» теперь аниме. Ну, почти: мультипликатор Пол Джонсон по прозвищу OtaKing выложил на ютуб-канале короткометражку
про испорченный ксеноморфами завтрак, стилизованную под «японскую ретро-анимацию».
🔘 В США у черепашек-ниндзя
готовится неожиданная коллаборация с Наруто
: комикс на четыре выпуска выйдет ограниченным тиражом 13 ноября. Есть две предварительные
версии обложки.
🔘 Манга-адаптация «Мононокэ
» стартовала только в мае, но проживет недолго: второй том запланирован на 2025-й и станет финальным. Тем временем полнометражное аниме хорохорится трейлером с боевыми сценами — берегите глаза:
🔘 Crunchyroll
в поиске новых зрителей предлагает неслыханное: бесплатный (но с рекламой) просмотр 20 споконов
без какой-либо подписки. Среди аниме-чемпионов — «Птичье крыло
», «Скейт: Бесконечность
», «Блю Лок
», «Волейбол!
» и другие видные представители многосерийных спортивных драм.
🔘 Кстати, о «Блю Лок
»: студия 8bit
(«О моем перерождении в слизь
», «Плод Грисайи
») поделилась трейлером
второго сезона «Синей тюрьмы» для одаренных футболистов, где звучит опенинг Bojaku no Charisma
в исполнении японской поп-рок-группы Unison Square Garden
.
🔘 На 89 году жизни скончалась Норико Охара
— ветеранша аниме-индустрии и легендарная сэйю. Охара подарила голоса титульным «Малышу Вансе
» и «Конану — мальчику из будущего
», Оюки из «Несносных пришельцев
», Нобите из «Дораэмона
»), Клаудии ЛаСаль из «Макросса
» и многим другим персонажам.
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Спортивное аниме, которое заставляет сердце биться чаще
Доверяй, но проверяй
Премьера долгожданного сериала «О движении Земли
» назначена на октябрь, что подтверждает первый проморолик. За экранизацию одноименной манги Уото
(Uoto) отвечает студия Madhouse
(«Паразит
», «Провожающая в последний путь Фрирен
»).
События разворачиваются в Европе первой половины XV века, когда считалось, что Земля является центром вселенной, а все небесные тела крутятся вокруг нее. Исследователей, опровергающих это, обвиняют в ереси, подвергают пыткам
и отправляют на костер. Юный вундеркинд Рафал собирается изучать самый важный предмет того времени — теологию, однако на свою беду любознательный юноша встречает ученого-еретика Хуберта. С его подачи он и увлекается новой гелиоцентрической теорией
, что привлекает внимание инквизитора Новака.
Роли озвучат:
Рафал — Маая Сакомото
(Рэм Савэрэм
из «Триган: Ураган
»).
Хуберт — Сё Хаями
(Доем Кацхат
из «Восхождения в тени!
»).
Новак — Кэндзиро Цуда
(Кисибэ
из «Человека-бензопилы
»).
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«Монолог фармацевта» — еще одна история о нелегкой научной деятельности
С таким учителем голову дома не забудешь
Издательство Shueisha
анонсировало новый аниме-проект, основанный на комедийной хоррор-манге «Адский учитель Нубэ
». Вместо подробностей пока — тизер. История, в которой смешались японский фольклор, оккультные практики и городские легенды, посвящена Мэйсукэ Нуэно (он же Нубэ). Школьный преподаватель и искусный экзорцист, он использует силу демона, запечатанного в левой руке, чтобы избавляться от злобных они, призраков, духов и других сверхъестественных существ
, которые не дают покоя его ученикам.
В 1996 году по мотивам оригинального произведения Сё Макуры
и Такэси Окано
студия Toei Animation
(«Драконий жемчуг
», «Ван-Пис
») выпустила сериал
на 49 эпизодов с Рётаро Окиаю
(Бьякуя Кутики
из сериала «Блич: Тысячелетняя кровавая война
») в главной роли. Затем последовали три полнометражных аниме, OVA, игровой мини-сериал и спин-офф манги о подруге Нубэ — предсказательнице Идзуне Хадзуки.
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Самые интересные аниме-премьеры этого лета
ШПОРЫ ЗВЕНЯТ, ПЕРЬЯ ЛЕТЯТ
На Comic Con
в Сан-Диего подтвердилось
, что абсурдистская манга Сю Сакуратани
«Боевой петух
» готовится к экранизации. С датой премьеры пока не определились, но известно, что сериал покажут на канале Adult Swim
. Аниме о задиристом пернатом мутанте снимают на студии Sanzigen
(«Сказание об Арслане
», «Стрелок с черной скалы
»).
Став свидетелем гибели младшей сестры Лизы от рук «Белого Дьявола» (человека, превратившегося в исполинского кайдзю), боевой петух Кэйджи отправляется в одиссею, чтобы убить смертоносного демона. Попутно он спасает людей, заводит дружбу и соблазняет цыпочек. За постановку отвечает Дайсукэ Судзуки
(помреж «Д — значит диджей: Первый микс
»), сценарий пишет Хироси Сэко
(«Магическая битва
», «Дорохэдоро
»), а продюсером выступает Джозеф Чоу
из Sola Entertainmen
(«Бегущий по лезвию: Черный лотос
», «Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045
»).
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«Выдающиеся звери» — криминальная мелодрама об антропоморфных животных
ВО ИМЯ ЛУНЫ И ПОДПИСКИ
Фильм «Красавица Воин Сейлор Мун: Космос
» вышел в кинотеатрах Японии летом прошлого года (премьера первой части состоялась 9 июня, второй — 30 июня), а с 22 августа двухсерийное махо-сёдзё
появится на Netflix
. В честь этого стриминг-гигант опубликовал новый трейлер. В ролике звучит главная музыкальная тема «Лунный цветок
» (Tsuki no Hana) в исполнении Daoko
(«Как смотреть фейерверк
», «Драконий дантист
»).
Аниме, адаптирующее арку «Теневая галактика
», продолжает историю полнометражной дилогии «Красавица-воин Сейлор Мун: Вечность
». Усаги, её союзницы и друзья сталкиваются с угрозой в лице могущественной Сейлор Галаксии. Режиссером выступил Томоя Такахаси
(«Сказ о четырёх с половиной татами
», «Убей или умри
»), сценарий написал Кадзуюки Фудэясу
(«Блич
», «Черный клевер
»), а за производство отвечали студии Toei Animation и Deen
(«Яйцо ангела
», «Судьба/Ночь схватки
»).
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Обзор предыдущего диптиха «Сейлор-Мун»
МОБИЛЬНЫМ ВОИНАМ НЕ ПРИВЫКАТЬ
И это не единственный козырь Netflix: 17 октября библиотеку стриминга пополнит мини-сериал «Мобильный воин Гандам: Реквием возмездия
». Трейлер прилагается. Кроме того, компания Bandai Namco
договорилась с Epic Games
о переносе «Гандама» в видеоигру Fortnite
(это несложно, так как «Реквием» полностью анимирован на компьютерном движке Unreal Engine 5).
Конфликт развернется в последние месяцы Однолетней войны, более известной как Зионическая война за независимость. Совместный проект студий Sunrise
(«Повседневная жизнь старшеклассников
», «Код Гиас: Восставший Лелуш
») и Safe House
(участвовала в создании «Деревни кузнецов
») является частью легендарной франшизы
, которой в этом году исполняется 45 лет. Режиссером заявлен немецкий художник и аниматор Эразм Броздо
, известный работами в области цифровой графики и визуальных эффектов, а за скрипт отвечает Гэвин Хайнайт
(«Теккен: Кровные узы
», «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!
»).
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Как «Мобильный воин Гандам» свел весь мир с ума
БОНУС:
Лимитированная партия односолодового виски под маркой «Доходный дом Иккоку
». Доступны два сорта, названные в честь персонажей манги легендарной Румико Такахаси
и одноименного аниме-сериала: «Кёко Отонаси
» (25 лет выдержки, $355 за бутылку) и «Юсаку Годай
» (13 лет — и всего $241).
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