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Бесплатный спорт, боевой петух и союз черепашек-ниндзя с Наруто: главные новости аниме за неделю

27 июля
2024 год

Новости кино >>
27 июля 2024
Рок принадлежит женщинам, будущее — петухам-мутантам, а звонок — демоническому учителю. Аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о продолжении «Ликорис Рекойл» или об исцеляющем «Грибном щенке» ), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Бесплатный спорт, боевой петух и союз черепашек-ниндзя с Наруто: главные новости аниме за неделю

ОДНОЙ СТРОКОЙ

🔘 Подвинься, «Рок-тихоня»: мангу Хироси Фукуды «Рок — женская скромность» об учащихся престижной школы, играющих бодрую гитарную музыку, собираются экранизировать. Кто и когда — пока неизвестно.

🔘 «Чужой» теперь аниме. Ну, почти: мультипликатор Пол Джонсон по прозвищу OtaKing выложил на ютуб-канале короткометражку про испорченный ксеноморфами завтрак, стилизованную под «японскую ретро-анимацию».

🔘 В США у черепашек-ниндзя готовится неожиданная коллаборация с Наруто: комикс на четыре выпуска выйдет ограниченным тиражом 13 ноября. Есть две предварительные версии обложки.

🔘 Манга-адаптация «Мононокэ» стартовала только в мае, но проживет недолго: второй том запланирован на 2025-й и станет финальным. Тем временем полнометражное аниме хорохорится трейлером с боевыми сценами — берегите глаза:


🔘 Crunchyroll в поиске новых зрителей предлагает неслыханное: бесплатный (но с рекламой) просмотр 20 споконов без какой-либо подписки. Среди аниме-чемпионов — «Птичье крыло», «Скейт: Бесконечность», «Блю Лок», «Волейбол!» и другие видные представители многосерийных спортивных драм.

🔘 Кстати, о «Блю Лок»: студия 8bitО моем перерождении в слизь», «Плод Грисайи») поделилась трейлером второго сезона «Синей тюрьмы» для одаренных футболистов, где звучит опенинг Bojaku no Charisma в исполнении японской поп-рок-группы Unison Square Garden.

🔘 На 89 году жизни скончалась Норико Охара — ветеранша аниме-индустрии и легендарная сэйю. Охара подарила голоса титульным «Малышу Вансе» и «Конану — мальчику из будущего», Оюки из «Несносных пришельцев», Нобите из «Дораэмона»), Клаудии ЛаСаль из «Макросса» и многим другим персонажам.

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Доверяй, но проверяй


Премьера долгожданного сериала «О движении Земли» назначена на октябрь, что подтверждает первый проморолик. За экранизацию одноименной манги Уото (Uoto) отвечает студия MadhouseПаразит», «Провожающая в последний путь Фрирен»).


События разворачиваются в Европе первой половины XV века, когда считалось, что Земля является центром вселенной, а все небесные тела крутятся вокруг нее. Исследователей, опровергающих это, обвиняют в ереси, подвергают пыткам и отправляют на костер. Юный вундеркинд Рафал собирается изучать самый важный предмет того времени — теологию, однако на свою беду любознательный юноша встречает ученого-еретика Хуберта. С его подачи он и увлекается новой гелиоцентрической теорией, что привлекает внимание инквизитора Новака.

Роли озвучат:

Рафал — Маая Сакомото (Рэм Савэрэм из «Триган: Ураган»).
Хуберт — Сё Хаями (Доем Кацхат из «Восхождения в тени!»).
Новак — Кэндзиро Цуда (Кисибэ из «Человека-бензопилы»).

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С таким учителем голову дома не забудешь


Издательство Shueisha анонсировало новый аниме-проект, основанный на комедийной хоррор-манге «Адский учитель Нубэ». Вместо подробностей пока — тизер. История, в которой смешались японский фольклор, оккультные практики и городские легенды, посвящена Мэйсукэ Нуэно (он же Нубэ). Школьный преподаватель и искусный экзорцист, он использует силу демона, запечатанного в левой руке, чтобы избавляться от злобных они, призраков, духов и других сверхъестественных существ, которые не дают покоя его ученикам.


В 1996 году по мотивам оригинального произведения Сё Макуры и Такэси Окано студия Toei AnimationДраконий жемчуг», «Ван-Пис») выпустила сериал на 49 эпизодов с Рётаро Окиаю (Бьякуя Кутики из сериала «Блич: Тысячелетняя кровавая война») в главной роли. Затем последовали три полнометражных аниме, OVA, игровой мини-сериал и спин-офф манги о подруге Нубэ — предсказательнице Идзуне Хадзуки.

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ШПОРЫ ЗВЕНЯТ, ПЕРЬЯ ЛЕТЯТ

На Comic Con в Сан-Диего подтвердилось, что абсурдистская манга Сю Сакуратани «Боевой петух» готовится к экранизации. С датой премьеры пока не определились, но известно, что сериал покажут на канале Adult Swim. Аниме о задиристом пернатом мутанте снимают на студии SanzigenСказание об Арслане», «Стрелок с черной скалы»).


Став свидетелем гибели младшей сестры Лизы от рук «Белого Дьявола» (человека, превратившегося в исполинского кайдзю), боевой петух Кэйджи отправляется в одиссею, чтобы убить смертоносного демона. Попутно он спасает людей, заводит дружбу и соблазняет цыпочек. За постановку отвечает Дайсукэ Судзуки (помреж «Д — значит диджей: Первый микс»), сценарий пишет Хироси СэкоМагическая битва», «Дорохэдоро»), а продюсером выступает Джозеф Чоу из Sola EntertainmenБегущий по лезвию: Черный лотос», «Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045»).

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ВО ИМЯ ЛУНЫ И ПОДПИСКИ

Фильм «Красавица Воин Сейлор Мун: Космос» вышел в кинотеатрах Японии летом прошлого года (премьера первой части состоялась 9 июня, второй — 30 июня), а с 22 августа двухсерийное махо-сёдзё появится на Netflix. В честь этого стриминг-гигант опубликовал новый трейлер. В ролике звучит главная музыкальная тема «Лунный цветок» (Tsuki no Hana) в исполнении DaokoКак смотреть фейерверк», «Драконий дантист»).


Аниме, адаптирующее арку «Теневая галактика», продолжает историю полнометражной дилогии «Красавица-воин Сейлор Мун: Вечность». Усаги, её союзницы и друзья сталкиваются с угрозой в лице могущественной Сейлор Галаксии. Режиссером выступил Томоя ТакахасиСказ о четырёх с половиной татами», «Убей или умри»), сценарий написал Кадзуюки ФудэясуБлич», «Черный клевер»), а за производство отвечали студии Toei Animation и DeenЯйцо ангела», «Судьба/Ночь схватки»).

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МОБИЛЬНЫМ ВОИНАМ НЕ ПРИВЫКАТЬ

И это не единственный козырь Netflix: 17 октября библиотеку стриминга пополнит мини-сериал «Мобильный воин Гандам: Реквием возмездия». Трейлер прилагается. Кроме того, компания Bandai Namco договорилась с Epic Games о переносе «Гандама» в видеоигру Fortnite (это несложно, так как «Реквием» полностью анимирован на компьютерном движке Unreal Engine 5).


Конфликт развернется в последние месяцы Однолетней войны, более известной как Зионическая война за независимость. Совместный проект студий SunriseПовседневная жизнь старшеклассников», «Код Гиас: Восставший Лелуш») и Safe House (участвовала в создании «Деревни кузнецов») является частью легендарной франшизы, которой в этом году исполняется 45 лет. Режиссером заявлен немецкий художник и аниматор Эразм Броздо, известный работами в области цифровой графики и визуальных эффектов, а за скрипт отвечает Гэвин ХайнайтТеккен: Кровные узы», «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!»).

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БОНУС: Лимитированная партия односолодового виски под маркой «Доходный дом Иккоку». Доступны два сорта, названные в честь персонажей манги легендарной Румико Такахаси и одноименного аниме-сериала: «Кёко Отонаси» (25 лет выдержки, $355 за бутылку) и «Юсаку Годай» (13 лет — и всего $241).

Бесплатный спорт, боевой петух и союз черепашек-ниндзя с Наруто: главные новости аниме за неделю

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о самой смешной новинке лета «Моя подруга-олениха Нокотан» или как менялась героиня «Призрака в доспехах» в течение 20 лет.
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Бесплатный спорт, боевой петух и союз черепашек-ниндзя с Наруто: главные новости аниме за неделю фотографии
Бесплатный спорт, боевой петух и союз черепашек-ниндзя с Наруто: главные новости аниме за неделю фотографии
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