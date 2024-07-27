Бесплатный спорт, боевой петух и союз черепашек-ниндзя с Наруто: главные новости аниме за неделю

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Новости кино Валентин Анциферов и Ярослав Могильников устроят гонки на «Жиге» Сергея Шакурова В Санкт-Петербурге проходят съемки скоростного экшена о дрифтерах и главной дрифтовой тачке молодежи XXI века

Спутник телезрителя «Женщина в черном-2. Ангелы смерти»: Да ну ее в болото В ночь с 25 на 26 июля, 00:30, РЕН ТВ

Спутник телезрителя «Околофутбола»: Хулиганы красно-белой улицы В ночь с 26 на 27 июля, 00:40, Наше новое кино

Спутник телезрителя Шаркнули по душе: «Калина красная» — кино, которое мы так и не обрели Вспоминаем шедевр Василия Шукшина в честь 95-летия писателя и режиссера