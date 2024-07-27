Евгений Миллер сыграл в «Извозчике»

Сериал, чье действие разворачивается в Калуге, расскажет про опытного сыщика с 15-летним опытом работы в УГРО Юрия Алданова (Миллер). В ходе расследования заказного убийства герой выходит на группировку, промышляющую рейдерскими захватами. Главой синдиката оказался замначальника калужского СОБРа Ильин (Андрей Аверьянов) – человек с огромными связями. Сыщик берет в работу найденные на Ильина материалы, но дело завести так и не удается – у Юрия в машине находят пакет с наркотическими веществами, и он попадает за решетку. Жена Алданова, несмотря на продолжительный разлад в отношениях, продает их общую квартиру, чтобы заплатить за условно-досрочное освобождение. Однако вскоре девушка заводит роман с другом семьи адвокатом Лебедевым (Иван Шибанов) и бросает мужа. Выйдя из тюрьмы, Юрий совместно с бывшей женой крупного бизнесмена Анной (Мария Пирогова) организует свою фирму по грузоперевозкам ООО «Извозчик». Параллельно герои ведут тайное расследование старого дела Юрия о заказном убийстве.
«Справедливость – основная идея нашего сериала и движущая сила главного героя. Юрий Алданов, которого сыграл Евгений Миллер, выбрал свой путь и четко ему следует несмотря ни на что. Три года назад Алданов вышел на сеть организаций, занимающихся рейдерскими захватами заводов. Его подставили, и он три года провел за решеткой, где его пытались убить. Но Юрий выжил, и, когда вышел из тюрьмы, снова вступил на дорогу, которая может привести его к гибели. Все говорят ему: "Остановись!", "Много лет прошло!", "Куда ты лезешь?". Но героя это не останавливает, и он пытается довести до конца то, что начал несколько лет назад. Ведь если Алданов не продолжит свое расследование – он в первую очередь предаст самого себя, а это, возможно, самое страшное предательство, которое только может быть», — говорит режиссер Сергей Краснов.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
По словам постановщика, одним из центральных объектов стал гараж, который купил герой, узнав, что ему некуда вернуться после освобождения из тюрьмы. Именно в этом месте происходит много важнейших сцен, включая расследования и драки.
«В прошлом году мы уже работали с режиссером Сергеем Красновым. Мне было интересно попробовать создать какого-то другого человека в том же тандеме, удалось ли нам, я не знаю, не мне судить. Съемочный процесс оказался достаточно тяжелым, работа давалась непросто: большой объем и малое количество смен. Кроме того, все трюки я исполняю сам, поэтому в ходе съемок я даже травмировал руку. Надеюсь, что зрителю будет интересно смотреть "Извозчика". У нас получился красивый видеоряд, достаточно неожиданные сценарные ходы, нестандартные пересечения линий персонажей. По ходу съемок мы что-то додумывали, дописывали, переделывали – дорабатывали сценарий. Поэтому, я думаю, сериал будет непривычным и непредсказуемым», — считает Евгений Миллер.
обсуждение >>