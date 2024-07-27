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Денис Рожков и Анастасия Тюнина вернулись к своим ролям в продолжении «Условного мента»

27 июля
2024 год

Новости кино >>
27 июля 2024
Пятый канал приступил к съемкам новых серий детектива «Условный мент» с Денисом Рожковым и Анастасией Тюниной. Согласно пресс-службе телеканала, в шестом сезоне в Охтинском районе продолжится привычная жизнь с коммунальными авариями, криминальными происшествиями, борьбой за власть и влияние, личными драмами и переживаниями.

Денис Рожков и Анастасия Тюнина вернулись к своим ролям в продолжении «Условного мента»
фото: пресс-служба Пятого канала

Продолжение сериала сосредоточится на множестве личных историй, которые затронут жизнь каждого персонажа. Зрители увидят целую вселенную отношений и эмоций. Сценаристы предложили большой спектр человеческих судеб: от любовных страстей и интриг до личных трагедий и разборок по бизнесу.

У возлюбленной Рыжова неожиданно объявится бывший муж, которого считали погибшим. Вернувшись, он будет активно бороться за сына, не гнушаясь шантажом. Мама Арины Гордеевой займется личной жизнью своей дочери, для чего будет периодически знакомить её с потенциальными женихами. На симпатичную участковую обратит внимание новый сотрудник администрации. Честный и неподкупный чиновник уже в первые дни начнет конфликтовать с Вороном. Конечно же Гордеева будет помогать ему в разборках с криминалом, а он — увлеченно помогать Арине в ее расследованиях. Изменения на личном фронте ждут и Геру Конюхова.

Денис Рожков и Анастасия Тюнина вернулись к своим ролям в продолжении «Условного мента»
фото: пресс-служба Пятого канала

«Мы от души поздравляем всех наших телезрителей с началом работы над новым, уже шестым, сезоном сериала "Условный мент"! Рады, что с каждым годом у наших героев появляется всё больше и больше друзей. Торжественно обещаем, что в премьерных эпизодах Гера вместе с мамой и Снежаной подготовят для вас очень много веселых сюрпризов. Мы будем делать все для того, чтобы у зрителей после просмотра нашего сериала всегда было хорошее настроение! Всем здоровья и добра! Ваши Конюховы», — говорит Егор Бакулин.

Гера избавится от опеки Ольги Олеговны, но вскоре поймет, что стало только хуже. Великанова уйдет на повышение в администрацию и развернет бурную деятельность, правда, не совсем ту, которую от нее ждал глава Данилов. Она организует в районе Женсовет. В его состав войдут Арина Гордеева, тетя Маша, Ольга Олеговна, Марина Солнцева, Надежда Смыслова. Дамы начнут активно участвовать в жизни района, а потому жителям будет не скучно. Рыжова в «Жилкомсервисе» ждет неприятный сюрприз. Место Великановой займет уволенный из администрации Клещев. Так что каждый рабочий день бывшего оперативника будет начинаться с конфликтов. Немало переживаний добавит и дочь. Девушка влюбится, но Рыжов будет категорически против выбора Марины. Чем так не устроил «условного мента» жених, зрители узнают в новом сезоне.
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№ 1
Андрей (Омск)   27.07.2024 - 15:07
Кто-то будет смотреть непривлекательную жизнь обычных людей. Вариант, когда своей нет. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Денис Рожков и Анастасия Тюнина вернулись к своим ролям в продолжении «Условного мента» фотографии
Денис Рожков и Анастасия Тюнина вернулись к своим ролям в продолжении «Условного мента» фотографии
Денис Рожков и Анастасия Тюнина вернулись к своим ролям в продолжении «Условного мента» фотографии
Денис Рожков и Анастасия Тюнина вернулись к своим ролям в продолжении «Условного мента» фотографии
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