Опубликованы персонажные постеры «Амуры» с японскими актерами

В сети появились персонажные постеры приключенческой экшн-драмы с элементами анимированной манги «Амура», чьим производством занимался KION при участии кинокомпании 1-2-3 Production и Freeland Film Ltd при поддержке Института развития интернета. Эксклюзивная премьера состоится в онлайн-кинотеатре в этом году, уточняет пресс-служба компании «МТС».
фото: пресс-служба компании «МТС»
Съемки «Амуры» проходили в России и Азии с привлечением иностранных актеров, среди которых особое место занимают японцы Юта Кога, Изуми Сано, Кен Такигава и Кохэи Масиба. Над сериалом работала большая международная команда, эксперты в области боевых искусств и трюков.
Юта Кога и Идзуми Сано «были очень рады поучаствовать в проекте, чей сценарий нам понравился при первом же прочтении. Хотя нам было иногда тяжело сниматься из-за тоски по дому, нам хочется верить, что во время съемок мы выложились по полной и помогли режиссерам Андрею Джунковскому и Илье Овсеневу сделать качественное кино. Нас очень впечатлил творческий подход Андрея и Ильи, их любовь к работе, а также преданность и любовь всей команды».
фото: пресс-служба компании «МТС»
По сюжету сестры-близнецы Аня и Надя с детства привыкли оберегать друг друга от любых опасностей. Однако пути девушек разошлись: Анна стала бойцом ММА, а Надя уехала в Японию в поисках собственного пути и свободы. Спустя некоторое время Ане приходит тревожное сообщение от сестры, в котором она просит о помощи. Девушка пытается получить хоть какую-то информацию, но все усилия тщетны. Тогда Анна решает отправиться в Японию, где вместе с бывшим возлюбленным Никитой, сбежавшим в свое время от проблем из Владивостока, ей придется вступить в поединок с Якудзой, чтобы найти и спасти сестру.
Для режиссеров Андрея Джунковского и Ильи Овсенева «это первый опыт работы над большим кино за рубежом, до этого там был опыт в качестве режиссера и второго режиссера в рекламе. Из шести основных японских актеров только Юта Кога (Мичи) знает английский язык. С ним мы смогли провести более тонкую настройку персонажа: постоянно общались после смен, переписывались, уточняли сцены. С артистами, которые не говорили на английском, было сложнее. Например, актриса Изуми Сано (Йоко) при всей эффектности и таланте тяжело подходила на роль. После встречи с ней в Токио мы провели еще ряд онлайн-созвонов, были повторные самопробы, чтобы уточнить ощущение от этой роли. С ней и другими, не говорящими на английском артистами, мы устраивали читки, где обсуждали роли. На площадке с ними уже уточняли детали: от них хотелось получить определенное звучание. Японские актеры всегда приходили на съемки полностью подготовленными — знали все реплики, ничего не учили на площадке и из кадра в кадр готовы были повторять и нести свою линию. Они супер точные и организованные, максимально не хаотичные. Многие вещи были комфортно организованы для производства, но были разницы в менталитете, подходе к производству и понимании производства как такового. Значительную долю съемочного процесса (процентов двадцать) занимал перевод с русского на тайский, английский, японский. В целом, мы очень довольны этим опытом».
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