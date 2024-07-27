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Майкл Бэй перенесет на большой и малый экраны «Скибиди-туалеты»

27 июля
2024 год

Новости кино >>
27 июля 2024
Майкл Бэй возьмется за создание целой вселенной по YouTube-шоу про «скибиди-туалеты», уверяет Variety.

«Мы сейчас ведем переговоры по части ТВ и фильма. Но это далеко не все идеи», — прокомментировал бывший президент Paramount Pictures Адам Гудман. Он также считает, что «Скибиди-туалеты» могут стать потенциальной заменой «Трансформерам».

Майкл Бэй перенесет на большой и малый экраны «Скибиди-туалеты»
фото: dailydot.com

Проект, состоящий из веб-сериала и игровой серии, посвящен бесконечной войне Скибиди-туалетов и Агентов. Первые представляют собой нечто с головами внутри бегающих унитазов, а вторые — киборгов, у которых вместо голов камеры и телевизоры. Веб-сериал в начале 2023 года создал проживающий в Грузии Алексей Герасимов. На счету каждой серии сотни миллионов просмотров.

В настоящий момент Бэй вместе с художником-постановщиком Джеффри Бикрофтом тесно сотрудничает с Герасимовым над будущим контентом.
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