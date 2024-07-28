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Роберт Дауни-младший вернется в киновселенную Marvel в качестве злодея

28 июля
2024 год

Новости кино >>
28 июля 2024
Роберт Дауни-младший, ранее игравший Железного человека, вернется в киновселенную Marvel в качестве злодея. Актер исполнит роль Доктора Дума в новых «Мстителях». Об этом объявили на Comic-Con в Сан-Диего, передает Variety.

Роберт Дауни-младший вернется в киновселенную Marvel в качестве злодея
фото: The Hollywood Reporter

Фильмы «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны» выйдут в 2026 и 2027 годах. Режиссерами выступят Джо и Энтони Руссо.

Во вселенной комиксов Marvel Доктор Дум является главным врагом Фантастической четверки. Он также противостоит Человеку-Пауку, Доктору Стрэнджу и даже Железному человеку. Доктор Дум в исполнении Роберта Дауни-младшего будет c другой Земли, так что путаницы с Тони Старком возникнуть не должно.
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№ 1
Матвей Брикун   28.07.2024 - 14:16
Классная новость. Думаю и сам Дауни рад возвращению. Тогда ушел потому что история имела конец и наверное надоело играть Железного человека. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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