Майкл Си Холл вновь станет «Декстером»

Майкл Си Холл
вернется к роли Декстера Моргана
в новом сериале «Декстер: Воскрешение
» (Dexter: Resurrection). Проект анонсировали на Comic-Con в Сан-Диего, передает Variety.
фото: кадр из сериала «Декстер: Новая кровь»
Действие «Декстера: Воскрешение» развернется в наши дни после событий сериала «Декстер: Новая кровь
», который вышел в 2021 году и многих разочаровал неоднозначным финалом.
Майкл Си Холл также примет участие в еще одном сериале про Декстера: актер озвучит внутренний голос главного героя «Декстера: Первородный грех
».
«Декстер: Первородный грех». Тизер на английском языке
Действие приквела развернется в 1990-х годах и расскажет о студенческих годах серийного убийцы. Декстера играет Патрик Гибсон
, а его отца — Кристиан Слейтер
. Также в шоу появятся Сара Мишель Геллар
и Патрик Демпси
. Премьера сериала должна состояться в декабре этого года.
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