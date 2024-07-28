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Майкл Си Холл вновь станет «Декстером»

28 июля
2024 год

Новости кино >>
28 июля 2024

Майкл Си Холл вернется к роли Декстера Моргана в новом сериале «Декстер: Воскрешение» (Dexter: Resurrection). Проект анонсировали на Comic-Con в Сан-Диего, передает Variety.

Майкл Си Холл вновь станет «Декстером»
фото: кадр из сериала «Декстер: Новая кровь»

Действие «Декстера: Воскрешение» развернется в наши дни после событий сериала «Декстер: Новая кровь», который вышел в 2021 году и многих разочаровал неоднозначным финалом.

Майкл Си Холл также примет участие в еще одном сериале про Декстера: актер озвучит внутренний голос главного героя «Декстера: Первородный грех».

«Декстер: Первородный грех». Тизер на английском языке


Действие приквела развернется в 1990-х годах и расскажет о студенческих годах серийного убийцы. Декстера играет Патрик Гибсон, а его отца — Кристиан Слейтер. Также в шоу появятся Сара Мишель Геллар и Патрик Демпси. Премьера сериала должна состояться в декабре этого года.
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обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   28.07.2024 - 14:13
Прекрасно! За то, чтобы актеры до конца играли своих героев. Коль ввязался в эту тему, то будь добр до победного. У Си Холла то и выбора нет. Если бы не роль Декстора кто бы его знал. читать далее>>
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