Сериал «Пацаны» получит спин-офф про Солдатика и Штормфронт

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Николай Шрайбер, Максим Лагашкин, Андрей Мерзликин и Григорий Сиятвинда вступили в «ОПГ» Петра Буслова

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«Женщина в черном-2. Ангелы смерти»: Да ну ее в болото

В ночь с 25 на 26 июля, 00:30, РЕН ТВ