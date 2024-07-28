Сериал «Пацаны» получит спин-офф про Солдатика и Штормфронт

Вселенная «Пацанов» обзаведется приквелом под названием «Vought Rising». В центре сюжета окажутся Солдатик и Штормфронт, которых вновь сыграют Дженсен Эклз и Ая Кэш. Проект анонсировали на Comic-Con в Сан-Диего, передает Variety.
фото: Dtf
«Мы рады представить вам следующий безумный сериал из мира "Пацанов". Это запутанная детективная история о зарождении Vought в 1950-х годах, ранних подвигах Солдатика и дьявольских действиях супергероини, известной фанатам как Штормфронт, которая в то время была Кларой Воут. Нам не терпится взорвать ваши умы и встревожить ваши души этой похотливой и жуткой сагой, пропитанной кровью и компонентом V», — говорится в заявлении создателя Эрика Крипке.
Кроме того, Крипке подтвердил, что персонаж Дженсена Эклза сыграет большую роль в финальном сезоне «Пацанов», который выйдет в 2026 году.
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