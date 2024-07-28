Режиссер «Спутника» Егор Абраменко снимет хоррор с Кайлом МакЛахленом

Режиссер «Спутника» Егор Абраменко снимет хоррор «Алтарь», мировой дистрибуцией которого займется студия А24, а производством — компания Chernin Entertainment, известная по работе над франшизой «Планета обезьян». Об этом сообщает Variety.
фото: egorabramenko.com
Сюжет фильма основан на рассказе писателя Филипа Фракасси. Подробности не сообщают, но проект описывают как фильм ужасов, рассказывающий о лете маленького мальчика, вынужденного взрослеть быстрее, чем он когда-либо мог себе представить.
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