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Режиссер «Спутника» Егор Абраменко снимет хоррор с Кайлом МакЛахленом

28 июля
2024 год

Новости кино >>
28 июля 2024
Режиссер «Спутника» Егор Абраменко снимет хоррор «Алтарь», мировой дистрибуцией которого займется студия А24, а производством — компания Chernin Entertainment, известная по работе над франшизой «Планета обезьян». Об этом сообщает Variety.

Режиссер «Спутника» Егор Абраменко снимет хоррор с Кайлом МакЛахленом
фото: egorabramenko.com

Сюжет фильма основан на рассказе писателя Филипа Фракасси. Подробности не сообщают, но проект описывают как фильм ужасов, рассказывающий о лете маленького мальчика, вынужденного взрослеть быстрее, чем он когда-либо мог себе представить.

Главную роль сыграет Лили Коллиас, а компанию ей составят Хадсон Белинг, Дженьюари Джонс, Дэвид Крамхолц и Кайл МакЛахлен. Сценаристом выступит Уилл Судик, работавший над «Миром Дикого Запада».
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