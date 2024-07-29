«Жар-птица» Романа Михайлова с Марком Эйдельштейном и Александрой Киселевой откроет XII фестиваль «Короче»

В проекте также принял участие рэп-исполнитель Хаски. Клип на его сингл «Сколько стоят деньги?», вышедший ранее, стал частью картины. Премьера фильма состоится 20 августа в Калининграде. По словам режиссера, «Жар-птица» – сказка о связи миров живых и ушедших, о свете как ткани мира, о театре и свободе.
Съемки фильма проходили в городе Варанаси в Индии. По сюжету актриса и танцовщица театра летит в Индию, чтобы отыскать свою мать, которая когда-то бросила ее и примкнула к некой секте. Вскоре она перестает понимать, происходит ли то, что она видит в Индии или же это декорации внутри ее родного театра. Маски, куклы, песни – это происходит на площади небольшого города или на одной из площадок Петербурга?
XII российский фестиваль «Короче» пройдет с 20 по 25 августа в Калининграде. Основная конкурсная программа смотра включает секцию короткометражных картин и программу полнометражного дебютного кино. Все фильмы, участвующие в конкурсе фестиваля, демонстрируются впервые, ежегодно в программе смотра более 40 премьер дебютных картин. Участники основного конкурса этого года будут объявлены позднее.
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