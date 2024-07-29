«Жар-птица» Романа Михайлова с Марком Эйдельштейном и Александрой Киселевой откроет XII фестиваль «Короче»

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В ночь с 27 на 28 июля, 00:30, Культура

«Это было отвратительно»: Кристина Асмус отказалась от роли из-за поведения режиссёра

Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре Start уже осенью

Николай Шрайбер, Максим Лагашкин, Андрей Мерзликин и Григорий Сиятвинда вступили в «ОПГ» Петра Буслова

Раньше Настя Харламова отказывалась от съёмок

Дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус дебютировала в кино

От прославившего актера «Великолепного века» до неожиданной семейной комедии

Блеск и нищета красных дорожек: Глеб Калюжный, Саша Бортич и Олег Меньшиков

Спутник телезрителя

«Околофутбола»: Хулиганы красно-белой улицы

В ночь с 26 на 27 июля, 00:40, Наше новое кино