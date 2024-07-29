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Мария Мацель, Анастасия Талызина и Стася Милославская станут «Взрослыми» 5 августа

29 июля
2024 год

Новости кино >>
29 июля 2024

Премьера режиссерского дебюта Екатерины Тодоровской «Взрослые» с Марией Мацель, Анастасией Талызиной и Стасей Милославской в главных ролях состоится 5 августа в Okko. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Мария Мацель, Анастасия Талызина и Стася Милославская станут «Взрослыми» 5 августа
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Взрослые» — это история о трех лучших подругах. Лиза, Соня и Яна с самого детства вместе, поэтому знают друг о друге абсолютно все, начиная от пристрастий в одежде и заканчивая тайными желаниями. Многие их сверстницы уже работают по профессии, вышли замуж и даже родили детей, но наши подруги в свои 25 лет живут не по сценарию и отказываются следовать общепринятым правилам жизни. При этом они мечтают, строят личную жизнь, пытаются быть счастливыми, а главное ― продолжают держаться вместе. Ведь так взрослеть совсем не страшно, да и стоит ли стремиться к зрелости, если можно наслаждаться каждым моментом жизни здесь и сейчас? Сериал заглянет в уникальный мир трех девушек, которые уже повзрослели, но отказываются в это верить.

Режиссер Екатерина Тодоровская также выступила автором сценария. Оператором-постановщиком стал Евгений Коропцов, а генеральным продюсером проекта – Валерий Тодоровский. Также в сериале сыграл Анна Невская, Наталья Щукина, Елена Морозова, Олег Отс, Кирилл Балобан и другие.

Первый эпизод драмеди «Взрослые» был показан в рамках конкурсной программы VI фестиваля сериалов «Пилот», где был отмечен специальным призом жюри «За лучший режиссерский дебют».
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персоны
Кирилл БалобанЕвгений КоропцовМаша МацельСтася МилославскаяЕлена МорозоваАнна НевскаяОлег ОтсАнастасия ТалызинаЕкатерина ТодоровскаяВалерий ТодоровскийНаталья Щукина
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фотографии >>
Мария Мацель, Анастасия Талызина и Стася Милославская станут «Взрослыми» 5 августа фотографии
Мария Мацель, Анастасия Талызина и Стася Милославская станут «Взрослыми» 5 августа фотографии
Мария Мацель, Анастасия Талызина и Стася Милославская станут «Взрослыми» 5 августа фотографии
Мария Мацель, Анастасия Талызина и Стася Милославская станут «Взрослыми» 5 августа фотографии
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