Мария Мацель, Анастасия Талызина и Стася Милославская станут «Взрослыми» 5 августа

«Взрослые» — это история о трех лучших подругах. Лиза, Соня и Яна с самого детства вместе, поэтому знают друг о друге абсолютно все, начиная от пристрастий в одежде и заканчивая тайными желаниями. Многие их сверстницы уже работают по профессии, вышли замуж и даже родили детей, но наши подруги в свои 25 лет живут не по сценарию и отказываются следовать общепринятым правилам жизни. При этом они мечтают, строят личную жизнь, пытаются быть счастливыми, а главное ― продолжают держаться вместе. Ведь так взрослеть совсем не страшно, да и стоит ли стремиться к зрелости, если можно наслаждаться каждым моментом жизни здесь и сейчас? Сериал заглянет в уникальный мир трех девушек, которые уже повзрослели, но отказываются в это верить.
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