Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Объявлена конкурсная программа фестиваля «Одна шестая»

29 июля
2024 год

Новости кино >>
29 июля 2024
В конкурсную программу III Международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая», который пройдет со 2 по 7 августа в Екатеринбурге, вошли игровые и документальные фильмы из России, Китая, Франции, Ирана, Норвегии, Германии, Сербии, Монголии, Чехии, Италии, Казахстана, Израиля, Пакистана и Португалии, сообщает пресс-служба смотра.

Объявлена конкурсная программа фестиваля «Одна шестая»
фото: Пресс-служба фестиваля "Одна шестая"

«Наша главная цель – показать нужное и полезное кино, которое будет развивать кинематографию Урала и в целом отечественную киноиндустрию, поэтому мы хотим привозить в Екатеринбург лучшие картины, практики, дебютантов, продюсеров и художников для того, чтобы обеспечить не премьерность, а трансфер творческих технологий», — говорит президент фестиваля «Одна шестая» Евгений Григорьев.

Среди участников смотра игрового кино – тибетский триллер «Один из четверых», драма «Я, Марьям, дети и ещё 26 человек» о женщине, которая решает сдать свой дом съемочной группе фильма и неожиданно сталкивается со своим прошлым, драма «Элемент Ясмины» о девушке, которая очень хочет учиться, но сталкивается с непреодолимыми препятствиями, судебная драма «Собачье дело», фильм «Город ветра» о любви и взрослении молодого шамана, а также российские картины «Лапин», «Чёрный камень», «Мох», «Лгунья», «Кукушка», «110», ранее представленные и даже получившие призы на других отечественных смотрах.

«Главный тренд в дебютном кино - попытка нового поколения повзрослеть не через конфронтацию с родителями, а в согласии с прошлым. Эта философия роста проявляет себя и в сюжетах. Где на смену подростковому бунту приходит солидарность отцов и детей. И в киноязыке, где новаторские приемы соседствуют с традиционной формой», – отмечает программный директор фестиваля Егор Москвитин.

Объявлена конкурсная программа фестиваля «Одна шестая»
фото: "Лапин"/пресс-служба фестиваля "Одна шестая"

Среди участников конкурса документального кино – «Край ночи» о продавцах криптовалюты в Абхазии, «Мой друг Сега» про продвижение блогеров в социальных сетях блогеров, фильм-наблюдение «Открыть глаза» о незрячей паре, у которой появляется ребёнок, «Лосёнок» про женщину Катю, которая много лет принимает роды у лосих, «Лицо» о том, как простой парень из якутского села однажды стал звездой, «Юди: Танец в темноте» об основателях одноимённой танцевальной команды, китайская лента «Живой и невридимый» о жизни молодых людей, больных лейкемией, израильская картина «Мы втроём» о молодой православной паре, которая бросает вызов нормам для адаптации в обществе своего сына-аутиста, и иранский «Реквием по племени».

«Не секрет, что первые фильмы многие снимают про себя, в документальном кино это может быть буквально - режиссер ставит камеру у себя дома и делает кино про свою семью. И в руках по-настоящему талантливого человека это становится искусством, которое завораживает и захватывает», – говорит куратор конкурса документального кино Мария Готлиб.

Объявлена конкурсная программа фестиваля «Одна шестая»
фото: "Лицо"/пресс-служба фестиваля "Одна шестая"

В жюри игрового кино вошли тайский продюсер Том Уоллер, российский режиссер Константин Статский, актер Михаил Тройник и член гильдии кастинг-директоров Мария Гоготова. Лучший неигровой фильм выберут режиссеры Юрий Дорохин, Элла Тухарели и Константин Ларионов. Своих фаворитов также назовут зрители, которые проголосуют не только за конкурсные фильмы, но и определят победителя среди специальной серии показов «Фильм о фильме», куда вошли истории создания сериалов «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Престиж»; «Мир! Дружба! Жвачка!»; «Союз спасения», «Сергий против нечисти. Яга», «Тень Чикатило» и фильма «Воздух».

Фестиваль пройдет с 2 по 7 августа 2024 года в Екатеринбурге при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Свердловской области.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Дебют
персоны
Мария ГоготоваЕвгений Григорьев (VI)Константин СтатскийМихаил ТройникЭлла Тухарели
фильмы
110ВоздухГород ветраКрай ночиКукушкаЛапинЛгуньяЛицоЛосёнокМир! Дружба! Жвачка!Мой друг СегаМохОткрыть глазаПрестижСергий против нечисти. ЯгаСлово пацана. Кровь на асфальте. Фильм о фильмеСоюз спасения. Время гневаТень ЧикатилоЧёрный каменьЮДИ: Танец в темноте

анонс

Скорбим

Олег Фиалко
27 июля ушёл из жизни режиссёр Олег Фиалко.
Александр Марушев
26 июля ушёл из жизни актёр Александр Марушев.
Фирудин Сафаров
26 июля ушёл из жизни актёр Фирудин Сафаров.
Арво Валтон
26 июля ушёл из жизни писатель, сценарист Арво Валтон.
Валентин Белоусов
25 июля ушёл из жизни актёр Валентин Белоусов.

День рождения >>

Сергей Горобченко
Павел Кадочников
Алексей Литвиненко (II)
Алла Масленникова
Алексей Матошин
Лидия Милюзина
Карим Мирхадиев
Андрей Смелов
Витаутас Томкус
Вячеслав Чепурченко
Жан-Юг Англад
Ежи Бончак
Стивен Дорфф
Лесли Истербрук
Тимоти Омундсон
Джош Рэднор
Дэвид Уорнер
все родившиеся 29 июля >>

Афиша кино >>

Диор и я
биография
Франция, 2014
Империя
комедия, научная фантастика
Бельгия, Германия, Италия, Франция, 2024
Судная ночь. Джекпот
триллер
США, 2023
Затерянный компас
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
Капитан Пиг: Путешествие сквозь время
комедия, приключения
Тайвань, 2023
Она танцует
мелодрама
Россия, 2024
Призрачный свет
драма, комедия
США, 2024
Астрал. Проклятие Лилит
фильм ужасов
Индонезия, 2022
Выпусти меня
мистика, триллер
Россия, 2024
Жуть
триллер, фильм ужасов
Аргентина, 2024
Неспокойной ночи
триллер, фильм ужасов
Бельгия, 2023
Тополиный пух
комедия, мелодрама
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram