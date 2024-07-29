Объявлена конкурсная программа фестиваля «Одна шестая»

В конкурсную программу III Международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая», который пройдет со 2 по 7 августа в Екатеринбурге, вошли игровые и документальные фильмы из России, Китая, Франции, Ирана, Норвегии, Германии, Сербии, Монголии, Чехии, Италии, Казахстана, Израиля, Пакистана и Португалии, сообщает пресс-служба смотра.
фото: Пресс-служба фестиваля "Одна шестая"
«Наша главная цель – показать нужное и полезное кино, которое будет развивать кинематографию Урала и в целом отечественную киноиндустрию, поэтому мы хотим привозить в Екатеринбург лучшие картины, практики, дебютантов, продюсеров и художников для того, чтобы обеспечить не премьерность, а трансфер творческих технологий», — говорит президент фестиваля «Одна шестая» Евгений Григорьев.
Среди участников смотра игрового кино – тибетский триллер «Один из четверых», драма «Я, Марьям, дети и ещё 26 человек» о женщине, которая решает сдать свой дом съемочной группе фильма и неожиданно сталкивается со своим прошлым, драма «Элемент Ясмины» о девушке, которая очень хочет учиться, но сталкивается с непреодолимыми препятствиями, судебная драма «Собачье дело», фильм «Город ветра» о любви и взрослении молодого шамана, а также российские картины «Лапин», «Чёрный камень», «Мох», «Лгунья», «Кукушка», «110», ранее представленные и даже получившие призы на других отечественных смотрах.
«Главный тренд в дебютном кино - попытка нового поколения повзрослеть не через конфронтацию с родителями, а в согласии с прошлым. Эта философия роста проявляет себя и в сюжетах. Где на смену подростковому бунту приходит солидарность отцов и детей. И в киноязыке, где новаторские приемы соседствуют с традиционной формой», – отмечает программный директор фестиваля Егор Москвитин.
фото: "Лапин"/пресс-служба фестиваля "Одна шестая"
Среди участников конкурса документального кино – «Край ночи» о продавцах криптовалюты в Абхазии, «Мой друг Сега» про продвижение блогеров в социальных сетях блогеров, фильм-наблюдение «Открыть глаза» о незрячей паре, у которой появляется ребёнок, «Лосёнок» про женщину Катю, которая много лет принимает роды у лосих, «Лицо» о том, как простой парень из якутского села однажды стал звездой, «Юди: Танец в темноте» об основателях одноимённой танцевальной команды, китайская лента «Живой и невридимый» о жизни молодых людей, больных лейкемией, израильская картина «Мы втроём» о молодой православной паре, которая бросает вызов нормам для адаптации в обществе своего сына-аутиста, и иранский «Реквием по племени».
«Не секрет, что первые фильмы многие снимают про себя, в документальном кино это может быть буквально - режиссер ставит камеру у себя дома и делает кино про свою семью. И в руках по-настоящему талантливого человека это становится искусством, которое завораживает и захватывает», – говорит куратор конкурса документального кино Мария Готлиб.
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