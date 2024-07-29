Стартовали съемки лирической комедии «Он просто чудо» с Андреем Максимовым, Григорием Верником и Еленой Николаевой

«Он просто чудо» — это история о внезапной дружбе двух непохожих людей, которые помогают друг другу взглянуть на мир по-новому. Костя — необычный обаятельный парень, который знает о мире вокруг не так много. Леха — уличный художник, который думает, что понял про этот мир все. Дружба между ними — чистая случайность. Но именно она перевернёт их представления о мире с ног на голову. Каждый день Костя и Леха будут открывать друг другу и окружающим новые грани жизни. И каждое удивительное открытие Костя будет бережно превращать в письмо и отправлять человеку, которого он уже и не помнит, когда видел в последний раз, — своей маме.
«Сценарий меня сразу зацепил тем, что он рассказывает историю обретения семьи. Если в фильме "Человек дождя" воссоединялись два брата, то у нас встречаются два незнакомца и становятся друг другу как родные. Костик меняет жизнь моего героя Лехи и показывает, что часто мы создаем себе проблемы на ровном месте, а по-настоящему важные вещи пропускаем мимо. Также я впервые буду играть отца — для меня это уникальный опыт, тем более что мой герой на меня совсем не похож», — говорит Григорий Верник.
Сценаристом выступил Дмитрий Видавский, работавший над сериалами «Трудные подростки» и «ФК Родина». Производством проекта занимается COSMOS Studio.
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