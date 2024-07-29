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Александр Голубев сыграет сына Юрия Долгорукого

29 июля
2024 год

Новости кино >>
29 июля 2024

Стартовали съемки многосерийной исторической драмы «Князь Андрей» с Александром Голубевым в главной роли. Также в проекте играют Александр Балуев, Сергей Безруков, Александр Устюгов, Аглая Шиловская, Борис Каморзин, Полина Чернышова, Артем Ткаченко, Станислав Любшин и другие. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Россия», где и состоится премьера сериала.

Александр Голубев сыграет сына Юрия Долгорукого
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Древняя Русь, XII век – период жестокой междоусобной борьбы князей из рода Рюриковичей. Молодой княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, возвращается домой из Византии, где провел несколько лет. Его мечта – княжить в своей родной Суздальской земле, превращая ее в новый процветающий центр всей Руси. Однако властный отец Андрея, опытный Юрий Долгорукий видит в своем сыне всего лишь покорного исполнителя своей воли, и наследник великокняжеского престола решается на бунт – объявляет себя самостоятельным владетелем. Поначалу все его замыслы быстро воплощаются в жизнь: приглашенные из Византии и Европы зодчие строят в Суздальском княжестве белокаменные церкви, крепости и даже целые новые города, укрепляется православие и расцветает торговля. Но, став самым могущественным правителем Руси, князь Андрей наживает столь же могущественных врагов, которые сплетают вокруг него паутину предательства, заговоров и интриг.

«Фигура Андрея Боголюбского мало известна людям, поэтому, в первую очередь, наш проект носит просветительскую миссию. Андрей Боголюбский – это святой, канонизированный при Петре I, и, конечно, рассказывать о таком человеке – большая ответственность. Он был причислен к лику святых из-за любви людей, и это очень важно показать в фильме. Но "Князь Андрей" – не просто кино, это многогранный труд. Снимать картину о XII веке очень сложно, нужно собрать огромное количество информации, много нового узнать, открыть огромное количество деталей быта, взаимодействия людей. И этот проект – вызов для меня: смогу ли я правильно рассказать эту историю, смогу ли заинтересовать зрителей, захотят ли они потом открыть книги, прочитать об Андрее Боголюбском», — говорит режиссер Давид Ткебучава.

Съемки многосерийного фильма «Князь Андрей» пройдут в Москве, Суздале, Владимире, Боголюбово и Твери. Производством проекта занимается кинокомпания «Москино» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»)
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Александр Голубев сыграет сына Юрия Долгорукого фотографии
Александр Голубев сыграет сына Юрия Долгорукого фотографии
Александр Голубев сыграет сына Юрия Долгорукого фотографии
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