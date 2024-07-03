Эрика Булатая, Лиза Шакира и Софья Гершевич стали «Разочарованными»

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«Мадам Клико», «Максин XXX», «Самая большая луна» и еще 8 фильмов июля

Светлана Пермякова и Наталья Рудова появятся в продолжении сериала «Бедные смеются, богатые плачут»

В России снимут ремейк комедии «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано и Орнеллой Мути

Съемки начнутся весной 2025 года на юге страны, а премьера запланирована на начало 2026-го