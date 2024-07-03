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Эрика Булатая, Лиза Шакира и Софья Гершевич стали «Разочарованными»

3 июля
2024 год

Новости кино >>
3 июля 2024

Завершились съемки восьмисерийного драмеди Дениса Виленкина «Разочарованные». Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko, сериал для платформы создается компанией «Марс Медиа».

Эрика Булатая, Лиза Шакира и Софья Гершевич стали «Разочарованными»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Главные роли исполнили Эрика Булатая, Лиза Шакира, Софья Гершевич, Дмитрий Ендальцев, Аскар Ильясов, Вольфганг Черни, Алексей Розин, Роман Евдокимов, Любовь Толкалина, Григорий Верник, Елизавета Юрьева, Анастасия Щеглова и сам режиссер. В камео появится Леонид Агутин, который исполнит официальный саундтрек для будущей премьеры.

«Этот проект для меня — про любовь. В первую очередь, к своим коллегам. У нас очень сильная команда. Мы создали наш маленький уютный мир и надеемся, что нам удастся передать его зрителям. Ну и конечно же он про любовь к женщинам. Про наши радости, боли, обиды и надежды. Про то, как мы все можем быть близки», — говорит Софья Гершевич.

Эрика Булатая, Лиза Шакира и Софья Гершевич стали «Разочарованными»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Зрителям поведают историю абсолютно непохожих друг на друга девушек, чья случайная встреча переросла в крепкую женскую дружбу. Говорящие имена главных героинь – Вера, Надежда и Любовь, – как три могучих кита, на которых держится жизнь в большом городе. Только в нашей истории все с точностью наоборот. Раскрепощенная и решительная журналистка Вера (Шакира) больше не верит мужчинам из-за измен бывшего. Скромный финансист Надежда (Булатая) робко надеется на счастье в личной жизни со своим будущим женихом. Стильная и экстравагантная Любовь (Гершевич) страдает от недостатка мужского внимания и ради этой самой любви готова наброситься на первого встречного.

«Для меня этот проект особенный, ведь это моя первая большая роль. Я шла к ней почти год, пробовалась сначала на одного персонажа, потом на Надю. Она очень коррелирует с моей собственной жизнью. Как и мой персонаж, я скоро выхожу замуж и все те сомнения, с которыми встречается Надя, мне очень понятны. В середине проекта, я сломала ногу и тот факт, что в первой версии сценария у Нади была сломана нога, а я этого не знала, нас всех очень удивил. Это совпадение оказалось настолько неожиданным, что все решили вернуть эту ногу обратно в сценарий», — рассказала Эрика Булатая.

Эрика Булатая, Лиза Шакира и Софья Гершевич стали «Разочарованными»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Первое знакомство девушек происходит не в библиотеке, театре или филармонии, а на тематической вечеринке, где девушки оказались по самым разным причинам. Вера пришла в поисках любви, Любовь в надежде скоротать вечерок на иммерсивной постановке, даже не догадываясь, где оказалась на самом деле. А Надю привела искренняя вера в то, что окружающая обстановка придаст ее отношениям новый импульс. Увы, но так и не найдя для себя ничего подходящего, три будущие подруги решают сбежать с надоевшей вечеринки в новую жизнь. Теперь девушкам предстоит переосмыслить свое место в большом городе и не потеряться при таком сложном и болезненном переходе из беспечной молодости в духовную зрелость. Помочь себе в этом они смогут только сами, полагаясь на веру, надежду и любовь.

«На проекте собралась прекрасная команда. Мы смеялись, плакали, обнимались. Искали лучшее и правду. Ситуации наших героинь порождали активные обсуждения нашей жизни и наших личных ситуаций. Надеюсь, это передастся и зрителям», — поделилась Лиза Шакира.

Эрика Булатая, Лиза Шакира и Софья Гершевич стали «Разочарованными»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Оператором «Разочарованных» выступил Роман Малышев, художником-постановщиком — Александра Фатина, а авторами идеи и сценария – Евгения Громова и Дарья Раньковская. Съемки проходили в Москве. Премьера в Okko запланирована на 2025 год.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Yanina Sokolova   3.07.2024 - 12:54
Надеюсь что все завершиться благополучно, и мы наконец посмотрим выход в 2025 году! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Эрика Булатая, Лиза Шакира и Софья Гершевич стали «Разочарованными» фотографии
Эрика Булатая, Лиза Шакира и Софья Гершевич стали «Разочарованными» фотографии
Эрика Булатая, Лиза Шакира и Софья Гершевич стали «Разочарованными» фотографии
Эрика Булатая, Лиза Шакира и Софья Гершевич стали «Разочарованными» фотографии
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