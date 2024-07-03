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Сергей Никоненко и Юлия Такшина присоединились к сиквелу сказки «Баба Яга спасает мир»

3 июля
2024 год

Новости кино >>
3 июля 2024
В Москве проходят съемки приключенческого фильма для всей семьи «Баба Яга спасает Новый год» производства кинокомпании «Фреш-Фильм». Режиссерами сиквела сказки «Баба Яга спасает мир» стали Карен Захаров и Армен Ананикян. Для обоих создателей лента стала третьим совместным проектом, уточняет пресс-служба кинопрокатной компании «Наше кино», выступающей дистрибьютором картины.

Сергей Никоненко и Юлия Такшина присоединились к сиквелу сказки «Баба Яга спасает мир»
фото: пресс-служба компании «Наше кино»

К своим ролям в продолжении истории о приключениях сказочных героев в реальном мире вернулись Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Сергей Степин и Людмила Артемьева, исполнившая роль могущественной волшебницы Бабы Яги. К актерскому составу также присоединились Сергей Никоненко в качестве Деда Мороза, Юлия Такшина в образе Снежной Королевы, Артем Ткаченко, Роман Постовалов, Алексей Сошин, Ксения Гусева, Софья Шуткина и Евгений Михеев. Зрителей ожидает встреча и с новыми персонажами. Не только с символами зимы и Нового года, но и с загадочным Антикварщиком – хранителем и собирателем сказочных артефактов, повелительницей судьбы Мареной и многими другими.

По сюжету Снежная королева и Дед Мороз были когда-то давними друзьями, вместе постигавшими магию холода. Но их пути разошлись, когда Снежная королева, позавидовав силе друга, похитила магический артефакт, из которого Дед Мороз черпал свою силу и творил волшебство. Волшебник не без труда смог победить колдунью и заточил ее в ледяную тюрьму. Спустя тысячи лет, в наши дни, мальчик Юра на новогодней ярмарке находит ледяной посох Снежной Королевы и невольно освобождает ее. Вернувшись в современный мир, она решает отомстить заклятому другу и придумывает коварный план, который заморозит весь мир в канун Нового года. Для этой цели она похищает мальчика и увозит его в ледяное королевство. Чтобы помешать ее козням и спасти не только Юру, но и весь мир, Деду Морозу понадобится помощь волшебницы Бабы Яги, Ивана Царевича, Марьи-искусницы и других магических существ.

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Подготовка к съемкам началась в декабре 2023-го, а активный период наступил в феврале, когда творческая команда фильма начала прорабатывать визуальные решения при помощи современных технологий – LED экраны и графический движок Unreal Engine 5. Параллельно велась работа и над виртуальными декорациями, а специалисты по компьютерной графике создавали персонажей, которые появятся в кадре только на этапе постпродакшена. Благодаря этим технологиям, период постпродакшена фильма будет в несколько раз короче обычного, что позволит выпустить картину в прокат уже в конце этого года — 26 декабря.

По словам режиссера и продюсера фильма Армена Ананикяна, «LED экраны позволяют нашим актерам полностью погрузиться в фантастический мир фильма, взаимодействуя с виртуальным окружением так, словно оно реально. Это дает возможность нам, как авторам, создать по-настоящему убедительную игру и захватывающие сцены, а зрителям – увидеть фантастическую реальность так живо, словно путешествие в сказку реально, наяву. Фильм "Баба Яга спасает Новый год" станет нестандартной и хрестоматийной семейной сказкой. Зрителей ждет абсолютно новый взгляд на знакомые образы в гармоничном соединении волшебной истории, трогательной семейной драмы и захватывающего фэнтези-экшена. Это позволит нашей картине покорить не только юную аудиторию, но и взыскательных ценителей ярких визуальных постановок».
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Баба Яга спасает мирБаба Яга спасает Новый год

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Сергей Никоненко и Юлия Такшина присоединились к сиквелу сказки «Баба Яга спасает мир» фотографии
Сергей Никоненко и Юлия Такшина присоединились к сиквелу сказки «Баба Яга спасает мир» фотографии
Сергей Никоненко и Юлия Такшина присоединились к сиквелу сказки «Баба Яга спасает мир» фотографии
Сергей Никоненко и Юлия Такшина присоединились к сиквелу сказки «Баба Яга спасает мир» фотографии
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