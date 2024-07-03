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Роман Андрея Подшибякина «Последний день лета» превратят в сериал

3 июля
2024 год

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3 июля 2024
Роман Андрея Подшибякина «Последний день лета» получит экранизацию от Иви, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Роман Андрея Подшибякина «Последний день лета» превратят в сериал
фото: chitai-gorod.ru

Произведение, посвященное Ростову-на-Дону и близким друзьям автора, вышло в 2023 году и сразу стало бестселлером. Сейчас писатель работает над продолжением своего романа. «С самого начала "Последний день лета" в моей голове был сериалом: я видел и писал этот роман сценами, диалогами, ощущением кадра. С самого начала я знал, что роман будет экранизирован; единственное, что меня беспокоило, — это кем и как. Но теперь, когда экранизацию снимает Иви, я абсолютно уверен: все то, что я видел перед мысленным взором, будет в точности перенесено на ваши экраны. И да: продолжение романа "Последний день лета" уже в работе», — прокомментировал Подшибякин.

Зрителей ожидает история группы ростовских школьников, живущих обычной жизнью подростков 90-х. 13-летний Степан не так давно потерял своих родителей и закрылся в себе. Теперь он вынужден самостоятельно ухаживать за больной бабушкой и противостоять нападкам местных хулиганов. Чтобы бороться с травлей, Степан объединяется со своими одноклассниками. Новыми друзьями для героя становятся мечтательный мальчик по кличке Пух, задиристый Витя Крюгер и Шаман — брат известного ростовского бандита. Во время школьной экскурсии на
развалинах города Танаис происходит очередная стычка с хулиганами. На землю проливается кровь каждого из героев — четырех чистых душ — и сущность, спавшая тысячи лет в древнем городе, просыпается. Отныне жизнь подростков меняется. Безымянный демон вселяется в каждого из них и руководит ими. Каждый из героев, благодаря вмешательству демона, становится сильнее, смелее и хитрее, но цена, которую за это придется заплатить, очень высока.


По словам писательницы Яны Вагнер, «это и кинговская история про последнее лето детства, провинциальный город и древнее зло, с которым приходится разбираться без взрослых, и колоритный ростовский истерн про девяностые, которые мы запомнили так, что не забудешь, — но прежде всего это рассказ о том, как одиноко и страшно на самом деле быть ребенком».

За производство сериала отвечает кинокомпания Mosaic Films в лице продюсеров Максима Дашкина и Павла Буриана. Продюсерами со стороны Иви значатся Инна Оркина-Сексте и Анастасия Дюкарева. Над адаптацией работает Павел Тетерский. На фестивале экранизаций «Читка 2.0» «Последний день лета» стал победителем в номинации «Самый интересный проект в разработке».
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