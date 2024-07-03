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Сын Дмитрия Харатьяна снимает полнометражный дебют со Светланой Ивановой и Александром Балуевым

3 июля
2024 год

Новости кино >>
3 июля 2024

Иван Харатьян приступил к съемкам своего полнометражного режиссерского дебюта — семейной экшн-драмы «Карузо» производства кинокомпании Рафаела Минасбекяна «МИРФИЛЬМ». Согласно пресс-службе компании, основанная на реальных событиях картина приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне.

Сын Дмитрия Харатьяна снимает полнометражный дебют со Светланой Ивановой и Александром Балуевым
фото: пресс-служба кинокомпании «МИРФИЛЬМ»

Сыну Дмитрия Харатьяна, «как режиссеру, было очень интересно соприкоснуться с реальной историей времён Великой Отечественной Войны, на основе которой снимается наша картина. Для фильма мы придумали необычный прием – снять некоторые сцены глазами Карузо – субъективным взглядом пса. Мне всегда было интересно, что думает собака, как она оценивает ситуацию. Через этот взгляд животного на мир людей сильнее ощущается и контраст, и драматизм сюжета».

Главные роли в фильме исполняют Светлана Иванова, Александр Балуев, Иван Колесников, Марк-Малик Мурашкин, Мария Абрамова, Константин Адаев и Сергей Мигицко. Компанию им, в частности, составит Олег Тактаров.

Сын Дмитрия Харатьяна снимает полнометражный дебют со Светланой Ивановой и Александром Балуевым
фото: пресс-служба кинокомпании «МИРФИЛЬМ»

Светлане Ивановой «очень интересно работать с режиссером, у которого горят глаза. Иван Харатьян позитивен и открыт к нашим актерским предложениям, но при этом твердо стоит на своем, что очень важно для любого режиссера: отстаивать личное видение, свою точку зрения. Я хочу, чтобы у него было большое будущее. Меня очень трогает, что в основе сюжета реальная история – это одновременно поднимает градус ответственности, а с другой стороны – радостно и светло, что есть возможность эту историю рассказать. Думаю, у нас получится фильм, который обязательно нужно посмотреть детям, чтобы знать о событиях того времени, и взрослым, чтобы вспомнить».

История начинается в 1939 году – Мите Васильеву (Мурашкин) купили долгожданного щенка. Мальчик сиял от счастья, а мать (Иванова) и многочисленные соседи были недовольны: пес громко и протяжно выл, не давая им спать, за что и получил кличку Карузо. А вот девочка Тома (Абрамова), которая всегда так нравилась Мите, оценила вокальные данные щенка. Карузо вырос и стал храбрым охотничьим псом. Тем временем началась война, и немцы взяли Ленинград в блокаду. Cкоро обитатели двухэтажного дома, в котором жила семья Мити, стали голодать – так же, как и весь город: блокадных 250 грамм катастрофически не хватало, чтобы выжить. Карузо, видя страдания своих хозяев, отправился за добычей через минное поле: он знал, что там есть еда, потому что чуял ее на большом расстоянии. Через какое-то время Митя, окрепший на добыче Карузо, решил, что «на ту сторону» ему нужно ходить вместе с псом, так можно больше принести. Однажды, во время очередной вылазки, они нарвались на немецкий патруль.

Сын Дмитрия Харатьяна снимает полнометражный дебют со Светланой Ивановой и Александром Балуевым
фото: пресс-служба кинокомпании «МИРФИЛЬМ»

«Мне очень хотелось найти историю к юбилею Великой Отечественной Войны, которая, несмотря на все тяготы того периода, была бы светлой и доброй. Когда мы обнаружили реальную историю собаки, спасшей 16 человек во время блокады Ленинграда, решение о создании сценария было принято сразу. Для "МИРФИЛЬМ" очень важны такие сюжеты – проникающие глубоко в человеческие сердца, способные сделать нас и нашего зрителя чуточку лучше и добрее, хотя бы на полтора часа. Со сценарием блестяще справился Андрей Житков. А режиссерское кресло мы предложили дебютанту Ивану Харатьяну, которому всего 26 лет. Этот фильм, в первую очередь, адресуется совсем юному поколению – и я уверен, что только молодой человек наиболее точно донесет историю до молодого зрителя, — говорит генеральный продюсер фильма Рафаел Минасбекян. — Мне кажется важным, что в картине события оцениваются через сознание главного героя – собаки Карузо, которая не понимает сути происходящего в те годы. Пес, конечно, знает, что иногда за еду надо драться, но категорически не понимает, почему сытые убивают голодных. И старается по мере своих скромных сил исправить эту несправедливость. Иногда нам всем нелишне поучиться кое-чему у собак».

Съемки картины пройдут в России и Беларуси. Автором специальной песни к фильму выступит Александр Розенбаум. Премьера запланирована на 9 мая 2025 года.
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Сын Дмитрия Харатьяна снимает полнометражный дебют со Светланой Ивановой и Александром Балуевым фотографии
Сын Дмитрия Харатьяна снимает полнометражный дебют со Светланой Ивановой и Александром Балуевым фотографии
Сын Дмитрия Харатьяна снимает полнометражный дебют со Светланой Ивановой и Александром Балуевым фотографии
Сын Дмитрия Харатьяна снимает полнометражный дебют со Светланой Ивановой и Александром Балуевым фотографии
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