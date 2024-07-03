На Витебском вокзале раскрыли «Тайны Карениной»

В Картинном зале Витебского вокзала 2 июля состоялось открытие выставки «Тайны Карениной», приуроченной к выходу одноименного сериала. Экспозиция представляет новый взгляд на самый экранизированный роман Льва Николаевича Толстого, позволяет гостям приблизиться к персонажам, понаблюдать за ними из тени и стать скрытыми участниками их истории. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
По словам куратора выставки Нины Гомиашвили, «экспозиция неслучайно разместилась в пространстве Витебского вокзала. Старейший из сохранившихся в России, он сам по себе — живой артефакт эпохи, в которой разворачивались события произведения. Вокзал занимает ключевое место в романе: он и отправная точка истории, и метафора множества путей. Выбор дороги — поворотный для судеб героев, открывающий новую сюжетную линию. Выставка визуально объединяет сцены бала и вокзала, где происходит завязка отношений Анны и Вронского. А торжественная архитектура и интерьеры Витебского вокзала помогают воображению представить миры персонажей Толстого».
Открывает экспозицию текстильная скульптура великого русского писателя, созданная Ириной Кориной — лауреатом премий в области современного искусства «Соратник» и «Инновация». В центре выставки расположена инсталляция с чемоданами, которые раскрывают главных персонажей романа и отражают их характеры. В создании арт-объектов приняли участие современные художники и авторы, включая Александра Шишкина-Хокусая, Гошу Голицына, Елену Самородову и Сергея Сонина, Алену Долецкую, Феклу Толстую, Лялю Голышеву и Георгия, Ирину и Варвару Тотибадзе. Их работы демонстрируются на выставке впервые. Кроме того, посетители увидят картину художника Юрия Шабельникова «Конец фильма» из коллекции Фонда Ruarts, в которой он исследует зрительский опыт в кино ХХ века, уникальные пленочные кадры, сделанные фотографом Александрой Дружининой, и исторические костюмы из собрания Киностудии им. Горького, «Мосфильма» и российских коллекционеров. В пространстве выставки транслируются не вошедшие в сериал интервью Егора Дружинина, Сергея Гармаша, Дмитрия Андреева и Джона Шемякина, записанные в рамках сериала.
«Из прекрасной книги Павла Басинского, которая сама по себе — удивительный пример сплава литературоведческого исследования и очень личного прочтения романа Толстого, выросло несколько интересных проектов, в том числе выставка. Главные герои романа, как путники на вокзале — все разные, каждый со своим багажом. И каждый открывается нам с новой стороны благодаря усилиям куратора, художников, авторов концепции, архитекторов, так изящно вписавшихся выставку в чудесные интерьеры Витебского вокзала. Роман Толстого можно читать по-разному, и тем интереснее всмотреться в то, как читают его другие», — говорит Фекла Толстая, праправнучка Льва Толстого и создатель проектов Толстой Digital, slovotolstogo.ru и других, связанных с писателем.
фото: пресс-служба выставки
Посетителей ждет насыщенная параллельная программа от школы Masters. Уже 4 июля гости смогут первыми увидеть эпизоды сериала «Тайны Карениной» и пообщаться с режиссером Иваном Юдиным, продюсерами Анной Колчиной, Анастасией Корецкой и актрисами Анастасией Куимовой и Анастасией Дворянской. Они расскажут, как зародилась идея экспериментального жанра, почему помимо актеров в кадре находится съемочная группа и как использовалась нейросеть в производстве сериала. 11 июля можно будет посетить лекцию Ольги Хорошиловой «Мода эпохи Карениной» о том, как одевались женщины в эпоху создания романа, а 25 июля — лекцию Татьяны Боборыкиной «Поезд в романе, в балете, в Анне», на которой эксперт расскажет о том, почему Каренина так устремлялась на вокзал и что привело к ее трагической гибели на железнодорожных путях.
Выставка продлится до 30 сентября. Познакомиться с экспозицией можно самостоятельно и в сопровождении аудиоспектакля, который проведет гостей по знаковым локациям вокзала — от зала ожидания до перрона, и позволит понаблюдать за тем, как выстраивается вымышленный путь Анны Карениной и реальный жизненный путь Толстого, чья жизнь была тесно связана с железными дорогами. Приобрести билет можно на сайте тайныкарениной.рф.
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