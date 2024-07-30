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Ну закрутили: у экранизации самой страшной манги на планете появились трейлер и дата премьеры

30 июля
2024 год

Новости кино >>
30 июля 2024
Аниме «Спираль» от студии DriveДля тебя, Бессмертный», «Принц демонов дома Момоти») наконец-то получило дату премьеры и новый зловещий трейлер. Экранизация культовой хоррор-манги Дзюндзи ИтоКоллекция Дзюндзи Ито», «Дзюндзи Ито: Маньяк») выйдет 28 сентября на канале Adult Swim в блоке Toonami, а на следующий день пополнит библиотеку стриминга HBO — Max. Ниже — с русскими субтитрами!


Маленький прибрежный город Куроцу, изолированный от внешнего мира, одержим спиралями. Жители оказываются частью мистического явления, подвергаясь чудовищной трансформации и теряя рассудок. Старшеклассница Кириэ Госима и её возлюбленный Сюити Сайто сначалу не придают значения странным происшествиям, но постепенно сами оказываются в центре смертельного водоворота.

Читать Японский макабр в альманахе «Маньяк Дзюндзи Ито»
Над постановкой долгожданного проекта работает Хироси НагахамаМастер мусси», «Детройт, город металла»), сценарий написал Аки ИтамиОзорная Такаги», «Чистый звук»), а музыку — канадский саксофонист Колин СтэтсонМеню», «Техасская резня бензопилой»). Из-за скрупулезного подхода команды премьеру четырехсерийного мини-сериала переносили аж три раза.

Ну закрутили: у экранизации самой страшной манги на планете появились трейлер и дата премьеры

Роли озвучили:

Кириэ Госима — Уки Сатакэ (Цубоми Таканэ из «Моб Психо 100»).
Сюити Сайто — Синъитиро Мики (Шерлок Холмс из «Фарса убитой нежити»).
Тосио Сайто — Такаси Мацуяма (Тосимити Окубо из «Бродяги Кэнсина»).
Юкиэ Сайто — Мика Дои (Суйрэн из «Монолога фармацевта»).
Ясуо Госима — Тосио Фурукава (Хантэнгу из «Истребителя демонов»).

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать интервью Дзюндзи Ито о детстве, хорроре и работе зубным техником или создании жутковато-загадочной «Иллюзия рая».
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Ну закрутили: у экранизации самой страшной манги на планете появились трейлер и дата премьеры фотографии
Ну закрутили: у экранизации самой страшной манги на планете появились трейлер и дата премьеры фотографии
Ну закрутили: у экранизации самой страшной манги на планете появились трейлер и дата премьеры фотографии
Ну закрутили: у экранизации самой страшной манги на планете появились трейлер и дата премьеры фотографии
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