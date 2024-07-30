Ну закрутили: у экранизации самой страшной манги на планете появились трейлер и дата премьеры

Аниме «Спираль
» от студии Drive
(«Для тебя, Бессмертный
», «Принц демонов дома Момоти
») наконец-то получило дату премьеры и новый зловещий трейлер. Экранизация культовой хоррор-манги Дзюндзи Ито
(«Коллекция Дзюндзи Ито
», «Дзюндзи Ито: Маньяк
») выйдет 28 сентября на канале Adult Swim
в блоке Toonami
, а на следующий день пополнит библиотеку стриминга HBO
— Max. Ниже — с русскими субтитрами!
Маленький прибрежный город Куроцу, изолированный от внешнего мира, одержим спиралями. Жители оказываются частью мистического явления, подвергаясь чудовищной трансформации и теряя рассудок. Старшеклассница Кириэ Госима и её возлюбленный Сюити Сайто сначалу не придают значения странным происшествиям, но постепенно сами оказываются в центре смертельного водоворота.
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Японский макабр в альманахе «Маньяк Дзюндзи Ито»
Над постановкой долгожданного проекта работает Хироси Нагахама
(«Мастер мусси
», «Детройт, город металла
»), сценарий написал Аки Итами
(«Озорная Такаги
», «Чистый звук
»), а музыку — канадский саксофонист Колин Стэтсон
(«Меню
», «Техасская резня бензопилой
»). Из-за скрупулезного подхода команды премьеру четырехсерийного мини-сериала переносили
аж три раза.
Роли озвучили:
Кириэ Госима — Уки Сатакэ
(Цубоми Таканэ
из «Моб Психо 100
»).
Сюити Сайто — Синъитиро Мики
(Шерлок Холмс
из «Фарса убитой нежити
»).
Тосио Сайто — Такаси Мацуяма
(Тосимити Окубо
из «Бродяги Кэнсина
»).
Юкиэ Сайто — Мика Дои
(Суйрэн
из «Монолога фармацевта
»).
Ясуо Госима — Тосио Фурукава
(Хантэнгу
из «Истребителя демонов
»).
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