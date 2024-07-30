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Хилари Суэнк отмечает юбилей

30 июля
2024 год

Новости кино >>
30 июля 2024
Сегодня, 30 июля, исполнилось 50 лет популярной американской актрисе и продюсеру Хилари Суэнк.

Хилари Суэнк отмечает юбилей
фото: кадр из фильма «Малышка на миллион»

Хилари Энн Суэнк родилась 30 июля 1974 года в городе Линкольн, штат Небраска, выросла в Беллингхэме, штат Вашингтон. В ее жилах течет испанская, индейская и английская кровь. В девятилетнем возрасте впервые вышла на сцену в роли Маугли в школьной постановке «Книги джунглей», после чего часто появлялась в различных школьных, а позже университетских спектаклях. С детства увлеченно занималась спортом, в юности была чемпионкой по гимнастике, и ей даже удалось стать членом команды по плаванию на юношеских Олимпийских играх. После развода родителей переехала с матерью в Лос-Анджелес. Здесь пыталась участвовать в различных телевизионных шоу и начала свою профессиональную актёрскую карьеру.

На телевидении дебютировала в 1991-м, сыграв в эпизоде сериала «Хэрри и Хендерсоны». Спустя год появилась на киноэкране в ленте «Баффи — исстребительница вампиров», а в 1994-м получила свою первую главную роль в четвертой части «Парня-каратиста». После ряда малозаметных кино- и телекартин последовал молодежный сериал «Беверли Хиллз 90210», и карьера Хилари резко пошла вверх. Самой яркой работой звезды считается образ, созданный ею в фильме «Парни не плачут», основанном на реальных событиях, которые произошли в Небраске в 1994-м. Она получила практически все премии как лучшая актриса 1999-го, включая «Оскар», а в 2006-м ее перевоплощение журнал Premiere назвал одной из ста величайших киноролей всех времен. В 2004-м Клинт Иствуд пригласил актрису на главную женскую роль в спортивную драму «Малышка на миллион», которая принесла ей второго «Оскара».

Смотреть онлайн Фильмы с Хилари Суэнк

На счету Хилари Суэнк около 60 ролей в кино и на телевидении. Актрису можно увидеть в «Даре» Сэма Рэйми, «Бессоннице» Кристофера Нолана, «Черной орхидее» Брайана Де Пальмы, «Амелии» Миры Наир, «"Старом" Новом годе» Гэрри Маршалла и «Удаче Логана» Стивена Содерберга. Среди других работ — «11:14», «P.S. Я люблю тебя», «Жатва», «Мэри и Марта», «Местный», «55 шагов», «Траст», «Охота» и «Вдали».

Лауреатка 60 престижных наград, включая два «Золотых глобуса», два «Спутника», премию Гильдии киноактеров и призы фестивалей в Локарно, Торонто и Стокгольме. Ее имя увековечено на Аллее звезд. С 2004-го является лицом новой линии женского нижнего белья Calvin Klein Sensual Support. Была замужем за Чедом Лоу.
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11:1455 шаговP.S. Я люблю тебяАмелияБаффи - истребительница вампировБеверли-Хиллз 90210БессонницаВдалиДарЖатваКнига джунглейМалышка на миллионМестныйМэри и МартаОхотаПарень-каратистПарни не плачутТрастУдача ЛоганаЧёрная орхидея«Старый» Новый год

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Хилари Суэнк отмечает юбилей фотографии
Хилари Суэнк отмечает юбилей фотографии
Хилари Суэнк отмечает юбилей фотографии
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