«Нам нужна великая Россия»: опубликован первый трейлер «Столыпина» с Александром Устюговым

Это история одного покушения, которое изменило будущее России. События разворачиваются в 1906 году. Петр Столыпин, только что назначенный министром внутренних дел Российской империи, прибывает в Санкт-Петербург. Группа революционеров-максималистов разрабатывает план убийства «врага революции». Кто выйдет победителем в этом противостоянии – беспощадные, твердо уверенные в своей правоте сторонники кровавого террора или Столыпин, работающий без устали, лишь бы навести порядок в раздираемой политическим насилием стране.
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