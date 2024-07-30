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«Нам нужна великая Россия»: опубликован первый трейлер «Столыпина» с Александром Устюговым

30 июля
2024 год

Новости кино >>
30 июля 2024
В сети появился первый трейлер восьмисерийной исторической драмы Алексея Андрианова «Столыпин». Согласно пресс-службе телеканала «Россия», главные роли в сериале исполняют Александр Устюгов, Александр Яценко, Стася Милославская, Павел Попов, Екатерина Волкова, Юрий Насонов, Сергей Барковский и Дарья Коныжева, а компанию им составили Борис Каморзин, Алексей Морозов, Павел Трубинер, Иван Агапов, Андрей Ургант и Владимир Юматов.

«Столыпин»


Это история одного покушения, которое изменило будущее России. События разворачиваются в 1906 году. Петр Столыпин, только что назначенный министром внутренних дел Российской империи, прибывает в Санкт-Петербург. Группа революционеров-максималистов разрабатывает план убийства «врага революции». Кто выйдет победителем в этом противостоянии – беспощадные, твердо уверенные в своей правоте сторонники кровавого террора или Столыпин, работающий без устали, лишь бы навести порядок в раздираемой политическим насилием стране.

«Нам нужна великая Россия»: опубликован первый трейлер «Столыпина» с Александром Устюговым
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

За визуальную составляющую сериала отвечают оператор Сергей Мачильский, художник-постановщик Александр Загоскин и художник по костюмам Наталья Салтыкова.

«Столыпин» создается киностудией «Москино» при поддержке Института развития интернета. Премьерный показ состоится на медиаплатформе «Смотрим», а телепремьера запланирована в эфире «России».
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«Нам нужна великая Россия»: опубликован первый трейлер «Столыпина» с Александром Устюговым фотографии
«Нам нужна великая Россия»: опубликован первый трейлер «Столыпина» с Александром Устюговым фотографии
«Нам нужна великая Россия»: опубликован первый трейлер «Столыпина» с Александром Устюговым фотографии
«Нам нужна великая Россия»: опубликован первый трейлер «Столыпина» с Александром Устюговым фотографии
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