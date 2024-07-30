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Анастасия Калашникова и Борис Дергачев решили «Остаться друзьями»

30 июля
2024 год

Новости кино >>
30 июля 2024
Анастасия Калашникова и Борис Дергачев снимаются в 17-серийной комедии Урала Сафина «Остаться друзьями» производства ТНТ и кинокомпании 1-2-3 Production. Компанию дуэту составят Алина Алексеева, Михаил Кремер, Никита Никитин и Софья Зайка, уточняет пресс-служба телеканала.

Анастасия Калашникова и Борис Дергачев решили «Остаться друзьями»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Борис Дергачев «соскучился по актерской работе! С командой сериала мне повезло — со всеми актерами я работал, со всеми дружу. Очень рад, что у нас собралась такая компания. На самом деле, все ключи к моей роли уже найдены. Характер моего героя мне знаком, я дружу с такими людьми — иногда они сильно бесят, иногда радуют. Кто он такой? Просто взрослый ребенок, которого ждет еще один ненавистный ему этап взросления. Думать над отношениями — это не его, он хочет просто жить, веселиться, кайфовать».

По сюжету Рома и Аня прожили в браке около пяти лет, конфетно-букетный период сменился суровыми буднями семейной жизни. Они поняли, что надо двигаться дальше, но в разных направлениях. Однако их общие друзья — молодые родители Катя и Леша, а также холостяки Олег и Эля — не согласны с их решением развестись, ведь Рома и Аня ядро их тусовки, без них компания развалится. Совместные ужины, поездки на природу, общие дни рождения — всему этому может прийти конец. Но и у Ромы, судя по всему, не охладели чувства к бывшей жене. Брошенная вскользь фраза «Не нравится, давай разведемся» перевернула его привычный образ жизни. Одна Аня, почувствовав свободу, окунается в водоворот новых отношений и пытается найти себя в этом мире.

Анастасия Калашникова и Борис Дергачев решили «Остаться друзьями»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

«Это невероятно талантливый текст, классная идея, классная тема, очень важная, очень нужная, очень узнаваемая и очень полезная. Поэтому мне было очень интересно покопаться в этом материале. Что касается героини, то мне всегда интересно бросить себе вызов, если персонаж не похож на меня, ведь есть что играть. А здесь, конечно, будет такая тонкая грань. И будет интересно оголить какие-то свои личные истории, которые имеют пересечение с тем, что есть в сериале», — поделилась Анастасия Калашникова.

Оператором сериала выступает Петр Буслов, художником-постановщиком — Александр Ким, а шоураннером и автором сценария — Иван Баранов.

Анастасия Калашникова и Борис Дергачев решили «Остаться друзьями»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

«Когда я был молод и глуп, то пытался доказать супруге свою правоту, даже там, где это не требовалось. И однажды, в разгар эмоциональных дебат, была брошена фраза, как тогда казалось козырная и несокрушимая. «Не нравится, давай разведемся!» Я думал, что эта фраза усмирит пылкую даму и вернет спокойствие в наш дом! Но вдруг в ответ прозвучало лаконичное и ударяющее в самое сердце: "Давай". Меня вышибло из седла, и я раз и навсегда убрал этот козырь подальше в рукав. Но я задумался: а что, если бы мы действительно поддались эмоциям и приняли роковое решение? Вдохновленный любимыми сериалами, я решил написать эту историю, как всё могло бы быть, если бы», — говорит Иван Баранов.
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Анастасия Калашникова и Борис Дергачев решили «Остаться друзьями» фотографии
Анастасия Калашникова и Борис Дергачев решили «Остаться друзьями» фотографии
Анастасия Калашникова и Борис Дергачев решили «Остаться друзьями» фотографии
Анастасия Калашникова и Борис Дергачев решили «Остаться друзьями» фотографии
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