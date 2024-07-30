Анастасия Калашникова и Борис Дергачев решили «Остаться друзьями»

Борис Дергачев «соскучился по актерской работе! С командой сериала мне повезло — со всеми актерами я работал, со всеми дружу. Очень рад, что у нас собралась такая компания. На самом деле, все ключи к моей роли уже найдены. Характер моего героя мне знаком, я дружу с такими людьми — иногда они сильно бесят, иногда радуют. Кто он такой? Просто взрослый ребенок, которого ждет еще один ненавистный ему этап взросления. Думать над отношениями — это не его, он хочет просто жить, веселиться, кайфовать».
По сюжету Рома и Аня прожили в браке около пяти лет, конфетно-букетный период сменился суровыми буднями семейной жизни. Они поняли, что надо двигаться дальше, но в разных направлениях. Однако их общие друзья — молодые родители Катя и Леша, а также холостяки Олег и Эля — не согласны с их решением развестись, ведь Рома и Аня ядро их тусовки, без них компания развалится. Совместные ужины, поездки на природу, общие дни рождения — всему этому может прийти конец. Но и у Ромы, судя по всему, не охладели чувства к бывшей жене. Брошенная вскользь фраза «Не нравится, давай разведемся» перевернула его привычный образ жизни. Одна Аня, почувствовав свободу, окунается в водоворот новых отношений и пытается найти себя в этом мире.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
«Это невероятно талантливый текст, классная идея, классная тема, очень важная, очень нужная, очень узнаваемая и очень полезная. Поэтому мне было очень интересно покопаться в этом материале. Что касается героини, то мне всегда интересно бросить себе вызов, если персонаж не похож на меня, ведь есть что играть. А здесь, конечно, будет такая тонкая грань. И будет интересно оголить какие-то свои личные истории, которые имеют пересечение с тем, что есть в сериале», — поделилась Анастасия Калашникова.
«Когда я был молод и глуп, то пытался доказать супруге свою правоту, даже там, где это не требовалось. И однажды, в разгар эмоциональных дебат, была брошена фраза, как тогда казалось козырная и несокрушимая. «Не нравится, давай разведемся!» Я думал, что эта фраза усмирит пылкую даму и вернет спокойствие в наш дом! Но вдруг в ответ прозвучало лаконичное и ударяющее в самое сердце: "Давай". Меня вышибло из седла, и я раз и навсегда убрал этот козырь подальше в рукав. Но я задумался: а что, если бы мы действительно поддались эмоциям и приняли роковое решение? Вдохновленный любимыми сериалами, я решил написать эту историю, как всё могло бы быть, если бы», — говорит Иван Баранов.
обсуждение >>