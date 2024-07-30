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Премьера дорамы «Ваша честь» состоится 12 августа

30 июля
2024 год

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30 июля 2024
В эфире КИНЕКО 12 августа состоится премьера корейского ремейка израильского сериала «Судья». Согласно пресс-службе телеканала, зрители смогут посмотреть дораму «Ваша честь» одновременно со всем миром.

«Ваша честь»


Свои версии сериала уже сняты в США, Индии, Франции, Италии, Германии и России. В самой знаменитой американской адаптации главную роль исполнил Брайан Крэнстон, а в российской – Олег Меньшиков.

Премьера дорамы «Ваша честь» состоится 12 августа
фото: forums.soompi

По сюжету сын судьи, славящегося своей неподкупностью, сбивает человека и скрывается с места преступления. События принимают крутой оборот, когда выясняется, что пострадавший — сын местного криминального босса. Судье предстоит сделать самый сложный выбор в своей жизни: спасти сына или остаться верным принципам.

В сериале сыграли Сон Хен Чжу, Ким Мен Мин, Ким До Хун и Хо Нам Джун.
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