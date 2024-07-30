Премьера дорамы «Ваша честь» состоится 12 августа

В эфире КИНЕКО 12 августа состоится премьера корейского ремейка израильского сериала «Судья
». Согласно пресс-службе телеканала, зрители смогут посмотреть дораму «Ваша честь» одновременно со всем миром.
«Ваша честь»
Свои версии сериала уже сняты в США, Индии, Франции, Италии, Германии и России. В самой знаменитой американской адаптации главную роль исполнил Брайан Крэнстон
, а в российской – Олег Меньшиков
.
По сюжету сын судьи, славящегося своей неподкупностью, сбивает человека и скрывается с места преступления. События принимают крутой оборот, когда выясняется, что пострадавший — сын местного криминального босса. Судье предстоит сделать самый сложный выбор в своей жизни: спасти сына или остаться верным принципам.
В сериале сыграли Сон Хен Чжу
, Ким Мен Мин, Ким До Хун и Хо Нам Джун.
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