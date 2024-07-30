Виталия Корниенко сыграет в сказке «Маша и Медведи»

Виталия Корниенко исполнит главную роль в полнометражной комедийной сказке для всей семьи «Маша и Медведи», чьи съемки начнутся в августе. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Наше кино», отвечающей за производство фильма.
фото: пресс-служба кинокомпании «Наше кино»
По сюжету, девочке Маше предстоит спасти своего брата, который оказался под чарами лесной нечисти и превратился в козленка. Чтобы разрушить страшное проклятие девочке предстоит объединить силы с известными с детства сказочными героями — тремя медведями.
Режиссерское кресло картины займет Антонина Руже. Над сценарием по мотивам рассказа Льва Николаевича Толстого работал создатель «Котов Эрмитажа» Василий Ровенский, который выступит еще и продюсером ленты. Генеральным продюсером заявлен Максим Рогальский. Съемки пройдут в Московской области. Все сказочные персонажи будут выполнены с помощью компьютерной графики. В широкий кинопрокат сказка выйдет во второй половине 2025 года.
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