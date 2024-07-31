Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Заварил кашу! Питер Сарсгаард в роли повара в трейлере комедии «Идеальный лжец»

31 июля
2024 год

Новости кино >>
31 июля 2024
В сети появился трейлер сатирического триллера «Идеальный лжец» режиссёров Остина СтаркаЦена ошибки») и Джозефа Шумана.

«Идеальный лжец»

1919 год, весь мир охватила пандемия испанского гриппа. Влиятельный американский журналист со своей семьей изолируется от мира в богатом уединенном поместье с целым штатом прислуги. Идиллическая жизнь продолжается до тех пор, пока к ним на работу не устраивается новый шеф-повар, пытающийся перехватить власть в доме. Кто он на самом деле и кому достанется победа в этой хитрой игре?

«Мы стремились объединить комедию и триллер, и это было самое интересное — найти баланс, — поделился Остин Старк. — Мы экспериментировали, делая акцент на комедии или на триллере, и нужно было найти тонкую грань. Мы черпали вдохновение у братьев Коэн, которые отлично справляются с размытием жанров, у раннего Полански, и таких фильмов, как «Ангел-истребитель» Бунюэля и «Слуга» Лоузи».

Заварил кашу! Питер Сарсгаард в роли повара в трейлере комедии «Идеальный лжец»

Роли в картине исполнили Питер Сарсгаард, Билли Магнуссен, Сара Гадон, Фаран Тахир, Кристин Нилсен, Фишер Стивенс, Скай Пи Маршалл и другие.

«В фильме пандемия выполняет роль кораблекрушения, которое оставляет наших персонажей на необитаемом острове, — пояснил Джозеф Шуман. — Вопрос был в следующем: что происходит в этих отношениях между «верхом» и «низом», когда социальный порядок перестает функционировать, пусть даже на короткий срок, когда нарушаются поставки продовольствия, электроснабжение и системы связи? Каковы ожидания работодателя и работника? И что могло бы произойти? Это по своей природе драматическая и захватывающая ситуация — и очень питательная почва для комедии!».

В российский прокат «Идеальный лжец» выйдет уже 22 августа.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Сара ГадонБилли МагнуссенСкай Пи МаршаллКристин НилсенПитер СарсгаардОстин СтаркФишер СтивенсФаран Тахир
фильмы
Идеальный лжец

фотографии >>
Заварил кашу! Питер Сарсгаард в роли повара в трейлере комедии «Идеальный лжец» фотографии
Заварил кашу! Питер Сарсгаард в роли повара в трейлере комедии «Идеальный лжец» фотографии
Заварил кашу! Питер Сарсгаард в роли повара в трейлере комедии «Идеальный лжец» фотографии
Заварил кашу! Питер Сарсгаард в роли повара в трейлере комедии «Идеальный лжец» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Тимур Шивырёв
29 июля ушёл из жизни актёр Тимур Шивырёв.
Олег Фиалко
27 июля ушёл из жизни режиссёр Олег Фиалко.
Александр Марушев
26 июля ушёл из жизни актёр Александр Марушев.

День рождения >>

Ева Авеева
Юрий Белов
Алёна Бондарчук
Евгений Герчаков
Елена Костина
Артём Мазунов
Вера Марецкая
Татьяна Остап
Людмила Плотникова
Любовь Соколова
Ришар Берри
Лэйн Дейвис
Дон Мюррэй
Уэсли Снайпс
Эмилия Фокс
Луи де Фюнес
Джеральдина Чаплин
все родившиеся 31 июля >>

Афиша кино >>

Диор и я
биография
Франция, 2014
Империя
комедия, научная фантастика
Бельгия, Германия, Италия, Франция, 2024
Судная ночь. Джекпот
триллер
США, 2023
Тополиный пух
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Затерянный компас
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
Капитан Пиг: Путешествие сквозь время
комедия, приключения
Тайвань, 2023
Призрачный свет
драма, комедия
США, 2024
Астрал. Проклятие Лилит
фильм ужасов
Индонезия, 2022
Выпусти меня
мистика, триллер
Россия, 2024
Жуть
триллер, фильм ужасов
Аргентина, 2024
Неспокойной ночи
триллер, фильм ужасов
Бельгия, 2023
Она танцует
мелодрама
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram