Заварил кашу! Питер Сарсгаард в роли повара в трейлере комедии «Идеальный лжец»

В сети появился трейлер сатирического триллера «Идеальный лжец
» режиссёров Остина Старка
(«Цена ошибки
») и Джозефа Шумана
.
«Идеальный лжец»
1919 год, весь мир охватила пандемия испанского гриппа. Влиятельный американский журналист со своей семьей изолируется от мира в богатом уединенном поместье с целым штатом прислуги. Идиллическая жизнь продолжается до тех пор, пока к ним на работу не устраивается новый шеф-повар, пытающийся перехватить власть в доме. Кто он на самом деле и кому достанется победа в этой хитрой игре?
«Мы стремились объединить комедию и триллер, и это было самое интересное — найти баланс
, — поделился Остин Старк. — Мы экспериментировали, делая акцент на комедии или на триллере, и нужно было найти тонкую грань. Мы черпали вдохновение у братьев Коэн, которые отлично справляются с размытием жанров, у раннего Полански, и таких фильмов, как «Ангел-истребитель» Бунюэля и «Слуга» Лоузи
».
Роли в картине исполнили Питер Сарсгаард
, Билли Магнуссен
, Сара Гадон
, Фаран Тахир
, Кристин Нилсен
, Фишер Стивенс
, Скай Пи Маршалл
и другие.
«В фильме пандемия выполняет роль кораблекрушения, которое оставляет наших персонажей на необитаемом острове
, — пояснил Джозеф Шуман. — Вопрос был в следующем: что происходит в этих отношениях между «верхом» и «низом», когда социальный порядок перестает функционировать, пусть даже на короткий срок, когда нарушаются поставки продовольствия, электроснабжение и системы связи? Каковы ожидания работодателя и работника? И что могло бы произойти? Это по своей природе драматическая и захватывающая ситуация — и очень питательная почва для комедии!
».
В российский прокат «Идеальный лжец
» выйдет уже 22 августа.
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