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«Dомашний» покажет «Женскую версию» с Софьей Ардовой, Ильей Коробко и Кириллом Жандаровым

31 июля
2024 год

Новости кино >>
31 июля 2024
На «Dомашнем» 3 августа состоится премьера трех серий «Женской версии». Главные роли в сериале исполнили Софья Ардова, Илья Коробко и Кирилл Жандаров, уточняет пресс-служба телеканала.

«Dомашний» покажет «Женскую версию» с Софьей Ардовой, Ильей Коробко и Кириллом Жандаровым
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Первая часть «Дедушкина внучка» стартует в 6:45. По сюжету студентка юрфака Таня Васильева готовится к преддипломной практике в местном УВД. Таня твердо решила пойти по стопам своего легендарного дедушки – следователя Васильева. Бабушка Лара с радостью поддерживает решение внучки и предлагает на досуге изучить его архив – он создавал копии самых интересных дел. В первый рабочий день Тане удается завоевать уважение коллег, за исключением наставника Вани – он не видит в ней ничего особенного и совершенно не впечатлен ее талантами – до первого совместного дела. Во время прямого эфира убита популярная блогерша. Чтобы раскрыть преступление, Таня обращается к архивам дедушки.

Вечером в 23:00 зрители смогут посмотреть вторую часть «Ваше время и стекло». В продолжении Таня сталкивается с новым делом – задушен частный детектив, а свидетели по делу погибают один за другим. Объединяет все эти преступления улика, которую находят при каждой жертве – осколок стекла. Все осколки складываются как пазл – похоже, чтобы выйти на убийцу, надо понять, что было разбито. На помощь Тане и Ивану приходит старое дело следователя Васильева, в котором тот расследует серию убийств передовиков производства в заводском депо.

«Dомашний» покажет «Женскую версию» с Софьей Ардовой, Ильей Коробко и Кириллом Жандаровым
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Третья часть «Романтик из СССР» выйдет в эфир в 01:05. Олеся Кондрашова, работавшая в модельном бизнесе, насмерть сбита автомобилем. Однако сестра Кондрашовой на опознании утверждает, что погибшая – не Олеся, хотя и очень похожа на нее. Тане предстоит выяснить, кто же эта загадочная девушка и где сама Олеся. Ключом к разгадке запутанного преступления станет старое дело Васильева, в котором дедушка Тани, расследуя серию краж у состоятельных граждан столицы, обнаруживает, что все нити ведут к записной книжке буфетчицы Зины.

Сериал поставила режиссер Валерия Ивановская. В актерском составе — Галина Сазонова, Владислав Канопка, Анатолий Котенев, Евгения Ахременко, Николай Иванов и другие.
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Женская версия. Ваше время и стеклоЖенская версия. Дедушкина внучкаЖенская версия. Романтик из СССР

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«Dомашний» покажет «Женскую версию» с Софьей Ардовой, Ильей Коробко и Кириллом Жандаровым фотографии
«Dомашний» покажет «Женскую версию» с Софьей Ардовой, Ильей Коробко и Кириллом Жандаровым фотографии
«Dомашний» покажет «Женскую версию» с Софьей Ардовой, Ильей Коробко и Кириллом Жандаровым фотографии
«Dомашний» покажет «Женскую версию» с Софьей Ардовой, Ильей Коробко и Кириллом Жандаровым фотографии
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