В Железноводске осенью состоится первый кинофестиваль FERRUM-24

С 26 по 29 сентября в Железноводске состоится первый кинофестиваль FERRUM-24, который направлен на возрождение уважения к собственной культуре и ее великим традициям, на продвижение истинных ценностей и формирование актуального образа будущего, а также способствует организации нового культурного кластера на юге России. Об этом сообщает пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба фестиваля
По словам главы города-курорта Железноводска Евгения Бакулина, «цель проведения кинофестиваля в Железноводске – привлечение внимания широкой зрительской аудитории к лучшим образцам российского кино, встречи с талантливыми кинематографистами, предоставление возможности передачи опыта молодому поколению артистов и режиссеров. Мы подготовили множество интересных проектов и пригласили "звездных" гостей, которые, я уверен, не оставят равнодушными никого».
В рамках фестивальных программ пройдут показы отечественных картин, выступления известных деятелей искусства, концерты и творческие вечера. В частности, 26 сентября в Доме Культуры имени Пускепалиса состоится киноконцерт-открытие «Лучше гор могут быть только горы», посвященный творчеству Владимира Высоцкого. Популярные артисты и режиссеры театра и кино исполнят песни выдающегося барда из любимых фильмов: «В холода, в холода», «Песня о друге», «Прощание с горами», «Баллада о борьбе», «Дом хрустальный», «Эх, раз, еще раз» и многие другие. На сцене будут установлены плазменные панели, демонстрирующие фрагменты из кинофильмов с участием Высоцкого.
фото: кадр из фильма «Чапаев»
Специальная программа патриотического кино «Великие полководцы России» познакомит молодого зрителя с историческим наследием страны, показав картины о героях, самоотверженно сражавшихся с врагами Отечества. Зрители увидят фильмы «Чапаев», «АдмиралЪ» и «Блиндаж», которые представят известные российские кинематографисты. Секция «Любимые книги на экране» посвящена экранизациям художественных произведений русских и советских писателей («Онегин», «Мастер и Маргарита», «Сто лет тому вперед»). Киноленты представят члены творческих групп. Также зрителей ожидает цикл специальных показов фильмов-победителей и фильмов-призеров российских кинофестивалей 2023-2024 годов, пока незнакомых широкой российской публике. Это «Воздух», «Чайка» и «Свет».
Помимо программных кинопоказов, гости FERRUM-24 смогут насладиться специальными фестивальными активностями, подготовленными для популяризации обширного кинематографического наследия нашей страны. Так, зрители увидят кинокартины, снятые на пленку 35 мм. Кинопоказы, организованные в партнерстве с Госфильмофондом России, призваны познакомить всех интересующихся с великим советским кинонаследием. В таком формате будут продемонстрированы знаменитые комедии «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Любовь и голуби». Кроме того, Госфильмофонд России представит выставку редких плакатов к советским картинам. В разных уголках города будут работать интерактивные площадки «Снимается кино!», дающие возможность всем желающим принять непосредственное участие в узнаваемых сценах из «Ивана Васильевича» и «Бриллиантовой руки». Артисты в образах режиссеров, операторов, реквизиторов и гримеров создадут иллюзию съемок новой версии культовых картин. Прохожие будут приглашены на кастинг и репетиции.
фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
27 и 28 сентября на центральной площади Железноводска под открытым небом будут организованы концерты известных российских исполнителей и групп. Проект «Горшенев» во главе с лидером коллектива Алексеем Горшеневым сыграет большую программу «Песни брата», посвященную Михаилу Горшеневу «Горшку» – лидеру группы «Король и шут». Сергей Бобунец представит программу, состоящую из лучших песен группы «Смысловые галлюцинации» и сольных песен. Также в течение фестиваля в Пушкинской галерее пройдут творческие встречи и мастер классы с российскими актерами разных поколений. Студенты ГИТИСа представят киномюзикл «Джаз. Девушки. И не только...». Cтриминговый видеосервис Premier подготовит новинку сезона и хит в рамках формата «сериальных ночей» на площади. У Пушкинской галереи гости фестиваля смогут увидеть модное дефиле по мотивам образов из гайдаевских фильмов и выдающихся кинолент советской эпохи об отдыхе в санаториях и на курортах.
29 сентября на площади города состоится киноконцерт-закрытие с участием звезд российского театра и кино «Кавказская пленница и другие...», посвященный юбилею советского комедиографа Леонида Гайдая. Зрители услышат песни «Помоги мне», «Песня про зайцев», «Остров невезения», «Песенка о медведях», «Звенит январская вьюга» и многие другие в живом исполнении. На плазменных панелях, установленных на сцене, будут демонстрироваться фрагменты из любимых комедий режиссера. После завершения концерта на экране на площади будет показан фильм-сюрприз, снятый в регионе Кавказских Минеральных Вод.
обсуждение >>