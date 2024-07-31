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Российская адаптация южнокорейского сериала «Город тайн» с Ильей Любимовым выйдет 5 августа

31 июля
2024 год

Новости кино >>
31 июля 2024
Премьера сериала «Город тайн» с Ильей Любимовым в главной роли состоится 5 августа в онлайн-кинотеатрах Иви и KION. Ремейк остросюжетного южнокорейского детектива Stranger расскажет историю следователя Алексея Платова, лишенного способности испытывать чувства. В сериале также сыграли Ксения Лукьянчикова, Софья Лебедева, Митя Лабуш, Алексей Фатеев, Александра Тулинова, Григорий Зельцер и другие, сообщает пресс-служба Иви.

Российская адаптация южнокорейского сериала «Город тайн» с Ильей Любимовым выйдет 5 августа
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Производством сериала занимались компания Look Film и телеканал НТВ, Режиссером выступил Сергей Пикалов, сценаристами — Александр Иштриков и Иван Новиков.

По сюжету из-за травмы головы, перенесенной в детстве, следователь СК Алексей Платов (Илья Любимов) не способен испытывать чувства. Он вырос невозмутимым, рассудительным и одиноким. Казалось бы, в его работ это преимущество, но отсутствие каких-либо эмоций не дает ему выстраивать нормальные отношения с коллегами и начальством. В один из обычных дней Платов едет к предпринимателю Эллеру (Григорий Зельцер), чтобы получить компромат на влиятельных людей города и его коллег в СК, но находит его в луже крови, умершим явно насильственной смертью. Одним из сотрудников полиции, приехавших по вызову, оказывается лейтенант Полина Лаврова (Ксения Лукьянчикова). С этого момента она вместе с безэмоциональным Платовым начинают бороться с коррупцией в местном СК и полиции.

«К роли я готовился, изучая поведение людей с разными расстройствами аутистического спектра. Я читал труды по психологии, слушал экспертов в этой области. Кроме того, с Сережей Пикаловым, замечательным режиссером нашего проекта, мы разбирали, как может выражать эмоции человек, у которого их нет. Сережа в этом проекте делал ставку на психологию взаимоотношений между людьми и смог выявить очень интересные психологические арки у каждого из персонажей — например, мы вместе разбирали, как мой герой ведет себя в разных ситуациях, как реагирует на стресс, на боль, на раздражители, на воспоминания, на людей. Мы пытались таким образом "вычертить" палитру моего героя. "Город тайн" — очень динамичная история о человеческих ошибках, которые влекут за собой серьезные социальные трагедии. На мой взгляд, это выдающаяся режиссерская работа, в которой Сергею Пикалову удалось необычайно лаконично и ярко подать детективную историю. Так что наш сериал зацепит зрителя тем, что он об извечных болезнях общества, об искушениях и соблазнах, которым подвергаются люди высоких рангов», — говорит Илья Любимов.

Оригинальная версия сериала вышла в эфир летом 2017 года и сразу же стала хитом, завоевав репутацию одного из самых выдающихся телевизионных форматов, созданных в Южной Корее. Одновременно дорама транслировалась на мультиплатформе Netflix.
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Илья Любимов и Ксения Лукьянчикова будут бороться с коррупцией в «Городе тайн»
персоны
Григорий ЗельцерАлександр ИштриковМитя ЛабушСофья ЛебедеваКсения ЛукьянчиковаИлья ЛюбимовИван Новиков (III)Сергей ПикаловАлександра ТулиноваАлексей Фатеев
фильмы
Город тайн

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Российская адаптация южнокорейского сериала «Город тайн» с Ильей Любимовым выйдет 5 августа фотографии
Российская адаптация южнокорейского сериала «Город тайн» с Ильей Любимовым выйдет 5 августа фотографии
Российская адаптация южнокорейского сериала «Город тайн» с Ильей Любимовым выйдет 5 августа фотографии
Российская адаптация южнокорейского сериала «Город тайн» с Ильей Любимовым выйдет 5 августа фотографии
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