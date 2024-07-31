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Роман Постовалов и Кирилл Зайцев станут полицейскими на курорте в сериале «Солнце, море, два ствола»

31 июля
2024 год

Новости кино >>
31 июля 2024
Завершились съемки сериала «Солнце, море, два ствола» с Романом Постоваловым и Кириллом Зайцевым в главных ролях. Съемки детективной экшен-комедии проходили в Сочи. Производством проекта занимались СТС и компания Fresh Film, уточняет пресс-служба канала, где осенью и состоится премьера сериала.

Роман Постовалов и Кирилл Зайцев станут полицейскими на курорте в сериале «Солнце, море, два ствола»
фото: пресс-служба СТС

По сюжету полицейский Гоша Адамян (Роман Постовалов) хочет возглавить оперативный отдел полиции. У предприимчивого парня есть все шансы получить должность: он легко справляется с любым делом, используя многочисленные связи на курорте. Но все меняется, когда в отделении появляется капитан Воронцов (Кирилл Зайцев) из Москвы. Принципиальный мужчина нравится не только сестре Адамяна (Кристина Каширина), начинающей журналистке Диане, но и Кире (Алина Дулова), дочке начальника местного ОВД (Алексей Маклаков), в которую влюблен Гоша. И теперь под угрозой как повышение Адамяна, так и его личная жизнь.

Актер шоу «Уральские пельмени» Роман Постовалов не только сыграл главную роль, но и консультировал авторов сериала: ранее он окончил институт МВД и даже планировал стать следователем. «Некоторые истории из студенческой жизни мы внесли в сценарий, плюс специфический юмор полицейских, которой порой бывает очень жестким. Но, конечно, настоящая работа в полиции зачастую куда более рутинная, чем показана у нас. Действующие сотрудники могут посмотреть и сказать, что так не бывает. Конечно, не все похоже на правду, но у нас кино, и мы сделали так, что бывает», — делится артист.

Экранная возлюбленная Романа Алина Дулова также имеет опыт в военно-учебном заведении. «Я поступила в кадетский корпус, когда мне было двенадцать, и очень благодарна тому времени и людям, которые меня окружали и воспитали. Было сложно, но теперь это помогает идти по жизни и в определенный момент привело в театральный, куда я всегда и хотела», — вспоминает актриса. Кроме погружения в будни полицейских, актерам предстояло выполнять трюки в духе Джеймса Бонда. «В нашей полицейской истории заложено много трюков, которые при этом умещаются в рамки комедийного жанра. Например, будут погони на мотоциклах и машинах, ограбление банка, налет на казино, полет на вертолете», — говорит креативный продюсер Ара Оганесян.

Роман Постовалов и Кирилл Зайцев станут полицейскими на курорте в сериале «Солнце, море, два ствола»
фото: пресс-служба СТС

В кадре различия между главными героями передают не только характеры, но и костюм с реквизитом. Если Воронцов носит строгие пиджаки и живет скромно, то Гоша разъезжает по городу на кабриолете и носит чехол смартфона с двадцатью четырьмя каратами золота. Любовь к роскоши героя покажет и сам Сочи: зрители увидят колоритные набережные, пляжи, эффектные виды на горы и море. «В работе мы опирались на комедийный боевик "Миссия в Майами". Хотелось не просто передать южный колорит, но и показать красивый Сочи, чтобы жители средней полосы и северных регионов могли через экраны пропитаться этим настроением, согреться и почувствовать запах моря», — рассказывает художник-постановщик Кирилл Стрельцов.

Режиссерами проекта выступили Армен Ананикян и Карен Захаров. За визуальную составляющую отвечал оператор Султан Сукиев.
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фильмы
Миссия в Майами

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Роман Постовалов и Кирилл Зайцев станут полицейскими на курорте в сериале «Солнце, море, два ствола» фотографии
Роман Постовалов и Кирилл Зайцев станут полицейскими на курорте в сериале «Солнце, море, два ствола» фотографии
Роман Постовалов и Кирилл Зайцев станут полицейскими на курорте в сериале «Солнце, море, два ствола» фотографии
Роман Постовалов и Кирилл Зайцев станут полицейскими на курорте в сериале «Солнце, море, два ствола» фотографии
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