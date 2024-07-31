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Кристина Асмус поработает врачом в «Склифе»

31 июля
2024 год

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31 июля 2024

Стартовали съемки медицинского комедийно-драматического процедурала «Склиф» с Кристиной Асмус в главной роли. Совместный проект ТНТ, онлайн-кинотеатра Кинопоиск и компании «Медиаслово» расскажет историю о враче-травматологе института скорой помощи Евгении Покровской, которая каждую смену борется за спасение жизней пациентов, преодолевая гендерные предрассудки коллег и пытаясь при этом уделить время личной жизни. О запуске производства сообщает пресс-служба телеканала.

Кристина Асмус поработает врачом в «Склифе»
фото: пресс-служба ТНТ

Специально для проекта построена декорация, полностью воссоздающая приемное отделение НИИ имени Склифосовского в Москве. Каждый эпизод проекта посвящен одной смене в нем, во время которой врачам предстоит проявить настоящий героизм и помочь людям, оказавшимся на грани жизни и смерти. Но врачи – не супергерои: у них есть и своя жизнь, полная бытовых и личных забот. Главная героиня — обаятельная Женя Покровская, доктор-перфекционист, не замужем, хотя со времен института у нее тянется роман с хирургом Ромой. После ординатуры Рома сразу попал в отделение, которым руководит его отец, а Жене – более талантливому врачу – пришлось побороться за свое место. Теперь ее цель – получить возможность делать самые серьезные операции и преодолеть гендерные стереотипы.

«В последнее время на телеканале ТНТ появляются проекты разных жанров, мы решили добавить к этому разнообразию и медицинский процедурал. Мы готовы войти в этот жанр и сделать хит на долгие-долгие годы. Конечно, в сериале будут элементы комедии, чтобы проект соответствовал духу канала ТНТ. Однако наш новый сериал будет сильно отличаться от всего, что мы делали ранее», — рассказывает один из генеральных продюсеров проекта Тина Канделаки.

В сериале также снимаются Матвей Лыков, Иван Охлобыстин, Борис Хвошнянский, Семен Серзин, Александр Тютин, Анастасия Гайворонская, Эльдар Трамов, Анастасия Дворянская и другие. Режиссерское кресло занял Всеволод АравинПостучись в мою дверь в Москве»).
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фильмы
Постучись в мою дверь в МосквеСклиф

фотографии >>
Кристина Асмус поработает врачом в «Склифе» фотографии
Кристина Асмус поработает врачом в «Склифе» фотографии
Кристина Асмус поработает врачом в «Склифе» фотографии
Кристина Асмус поработает врачом в «Склифе» фотографии
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