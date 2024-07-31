Елена Лядова и Денис Шведов окажутся в «Поле чудес»

По сюжету дружная компания детей из года в год проводит лето в стародачном поселке. У ребят есть собственный, скрытый от посторонних глаз штаб на кукурузном поле и легенда, которая гласит, что недалеко от поселка спрятан клад с сокровищами княгини, бежавшей от Наполеона. Когда в поселок вместе со своей мамой (Елена Лядова) приезжает новая девочка Катя (Ева Данилко), она становится яблоком раздора для лучших подружкек Сони (Екатерина Червова) и Дашки (Полина Айнутдинова). Но не только дружбе предстоит пройти испытание на прочность. Некий бизнесмен (Денис Шведов) собирается выкупить поле с шалашом и организовать на его месте строительный рынок. Дети решают ни за что не допустить этого и после неудавшихся переговоров переходят к активным действиям.
«Редко можно встретить по-настоящему увлекательный и интересный сценарий для семейного кино, но это именно тот случай. Для меня этот фильм стал своеобразной девчачьей версией "Тимура и его команды". Даже само название проекта вызывает добрую улыбку. А наши замечательные актеры делают этот фильм поистине незабываемым», — признается продюсер картины Катерина Михайлова. При этом Елену Лядову едва ли можно вспомнить в проектах для детей. «Кроме “Ералаша” в детских фильмах не снималась, поэтому с удовольствием приняла приглашение принять участие в проекте. Команда замечательная! Я играю маму. И не просто маму, а маму-блогера. Очень симпатичная и весьма актуальная роль», — делится актриса.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START
Денису Шведову досталась роль бизнесмена с непростым характером. «Мой персонаж — антагонист поневоле. Изначально он был прописан как злобный герой. Но вместе с режиссером мы нашли более сложный и интересный вектор для его развития. Обстоятельства, в которых мой герой оказывается, обострены до предела, ему приходится действовать срочно и не всегда честно, чтобы получить желаемое — в нашем случае — поле. Если бы ему противостояли взрослые, он бы знал, как решать проблему. Но здесь дети, он поначалу воспринимает их как малышей и не догадывается, что все препятствия на его пути созданы именно этими маленькими храбрецами», — добавляет артист.
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