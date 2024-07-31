Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Елена Лядова и Денис Шведов окажутся в «Поле чудес»

31 июля
2024 год

Новости кино >>
31 июля 2024
Под Волоколамском стартовали съемки драмеди «Поле чудес», в котором играют Елена Лядова, Денис Шведов, Ева Данилко, Екатерина Червова и Полина Айнутдинова. Производством занимается компания Vega Film совместно с «Ол Медиа Компани» и онлайн-кинотеатром START, уточняет пресс-служба видеосервиса.

Елена Лядова и Денис Шведов окажутся в «Поле чудес»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START

По сюжету дружная компания детей из года в год проводит лето в стародачном поселке. У ребят есть собственный, скрытый от посторонних глаз штаб на кукурузном поле и легенда, которая гласит, что недалеко от поселка спрятан клад с сокровищами княгини, бежавшей от Наполеона. Когда в поселок вместе со своей мамой (Елена Лядова) приезжает новая девочка Катя (Ева Данилко), она становится яблоком раздора для лучших подружкек Сони (Екатерина Червова) и Дашки (Полина Айнутдинова). Но не только дружбе предстоит пройти испытание на прочность. Некий бизнесмен (Денис Шведов) собирается выкупить поле с шалашом и организовать на его месте строительный рынок. Дети решают ни за что не допустить этого и после неудавшихся переговоров переходят к активным действиям.

«Редко можно встретить по-настоящему увлекательный и интересный сценарий для семейного кино, но это именно тот случай. Для меня этот фильм стал своеобразной девчачьей версией "Тимура и его команды". Даже само название проекта вызывает добрую улыбку. А наши замечательные актеры делают этот фильм поистине незабываемым», — признается продюсер картины Катерина Михайлова. При этом Елену Лядову едва ли можно вспомнить в проектах для детей. «Кроме “Ералаша” в детских фильмах не снималась, поэтому с удовольствием приняла приглашение принять участие в проекте. Команда замечательная! Я играю маму. И не просто маму, а маму-блогера. Очень симпатичная и весьма актуальная роль», — делится актриса.

Елена Лядова и Денис Шведов окажутся в «Поле чудес»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Денису Шведову досталась роль бизнесмена с непростым характером. «Мой персонаж — антагонист поневоле. Изначально он был прописан как злобный герой. Но вместе с режиссером мы нашли более сложный и интересный вектор для его развития. Обстоятельства, в которых мой герой оказывается, обострены до предела, ему приходится действовать срочно и не всегда честно, чтобы получить желаемое — в нашем случае — поле. Если бы ему противостояли взрослые, он бы знал, как решать проблему. Но здесь дети, он поначалу воспринимает их как малышей и не догадывается, что все препятствия на его пути созданы именно этими маленькими храбрецами», — добавляет артист.

Режиссером картины выступает Анна Сичинская, а за визуальную составляющую отвечает Юлия Галочкина.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Любопытная Варвара» победила на фестивале сериалов «Пилот»
Поиск по меткам
START
персоны
Полина АйнутдиноваЮлия ГалочкинаЕва ДанилкоЕлена ЛядоваКатерина МихайловаАнна СичинскаяЕкатерина ЧервоваДенис Шведов
фильмы
Поле чудесТимур и его команда

фотографии >>
Елена Лядова и Денис Шведов окажутся в «Поле чудес» фотографии
Елена Лядова и Денис Шведов окажутся в «Поле чудес» фотографии
Елена Лядова и Денис Шведов окажутся в «Поле чудес» фотографии
Елена Лядова и Денис Шведов окажутся в «Поле чудес» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Тимур Шивырёв
29 июля ушёл из жизни актёр Тимур Шивырёв.
Олег Фиалко
27 июля ушёл из жизни режиссёр Олег Фиалко.
Александр Марушев
26 июля ушёл из жизни актёр Александр Марушев.

День рождения >>

Ева Авеева
Юрий Белов
Алёна Бондарчук
Евгений Герчаков
Елена Костина
Артём Мазунов
Вера Марецкая
Татьяна Остап
Людмила Плотникова
Любовь Соколова
Ришар Берри
Лэйн Дейвис
Дон Мюррэй
Уэсли Снайпс
Эмилия Фокс
Луи де Фюнес
Джеральдина Чаплин
все родившиеся 31 июля >>

Афиша кино >>

Империя
комедия, научная фантастика
Бельгия, Германия, Италия, Франция, 2024
Телец
биография, драма, музыкальный фильм
США, 2022
Судная ночь. Джекпот
триллер
США, 2023
Тополиный пух
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Затерянный компас
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
Капитан Пиг: Путешествие сквозь время
комедия, приключения
Тайвань, 2023
Отпуск не по-детски
комедия
Франция, 2023
Призрачный свет
драма, комедия
США, 2024
Выпусти меня
мистика, триллер
Россия, 2024
Герцогиня
боевик, криминальный фильм
Великобритания, 2024
Жуть
триллер, фильм ужасов
Аргентина, 2024
Неспокойной ночи
триллер, фильм ужасов
Бельгия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram