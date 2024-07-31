Фестиваль «Одна шестая» объявил деловую и международную программы

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«Я хотел позвать на его роль Тимоти Шаламе»: Алексей Учитель о съёмках фильма про Шостаковича

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«Я то ли папа, то ли охранник»: Алексей Учитель о популярности дочери Ани Пересильд

Режиссёр надеется, что она не уронит планку