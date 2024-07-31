Фестиваль «Одна шестая» объявил деловую и международную программы

С 5 по 7 августа в рамках III Международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая» пройдут деловая и международная программы, где спикеры обсудят взаимодействие между российскими и зарубежными партнерами в киноотрасли, а лидеры индустрии поделятся успешными кейсами, сообщает пресс-служба смотра.
В этом году «Одна шестая» представляет три блока программы: «Международный опыт», «Региональный опыт», «Технологии производства и продвижения». Так, 5 августа продюсеры из Индии, Таиланда и Казахстана расскажут про возможности сотрудничества с разными странами в области съемок и получения грантов. В этот же день состоятся сессии «Контент без границ: Какой киносериальный продукт из России интересен в мире» с участием директора по кинодистрибуции в России, СНГ и Зарубежье в компании Arma Media Ольги Тарасовой
и продюсера из Франции Жана-Мари Ларонза
, а также «Как снять дебют, получить международное признание и не разочароваться в профессии?», где о своем опыте расскажут Владимир Битоков
и Игорь Поплаухин
.
«В рамках деловой программы фестиваля «Одна шестая» мы готовим ряд круглых столов и дискуссий, чтобы совместно с международными коллегами и гостями из Европы и Азии определить вектор развития совместного производства и продвижения контента из России в разные страны. Отдельно хочется отметить паблик-толк с режиссерами, кто еще недавно был дебютантом, получил международное призвание и сейчас успешно развивается в профессии
», — рассказывает куратор международной программы Юлия Хамитова
.
6 августа пройдут сессии на темы: «Интеграция дебютантов в киноотрасль. Гранты, питчинги, возможности регионов» с участием генерального продюсера центра «Мувистарт» Дмитрия Якунина
; «Как снять кино без поддержки? Опыт региональных кинопроизводителей» с участием креативного продюсера кинокомпании «ПУШКА» Владимира Мотырева
и продюсера Red Pepper Film Яны Шмайловой
; «Работа с кинокомиссией: опыт и кейсы Калининградской области, преимущества сотрудничества с кинокомиссией для кинокомпании» с участием руководителя отдела кинематографии АНО «Фестивальная дирекция» Дмитрия Медведева, а также – презентация возможностей Свердловской киностудии и кинокомиссии Свердловской области.
«У большинства людей сейчас твердое убеждение, что существует региональное кино. Мы же хотим донести до индустрии и зрителей один из главных смыслов фестиваля – нет никакого регионального кино. Есть кинематограф как планетарное искусство, частью которого мы все являемся. И неважно, где у тебя проходит фестиваль, в Каннах или в Канске Российской Федерации. И неважно, откуда режиссер - из Екатеринбурга, Москвы или Нью-Йорка. Главное – творчество и человеческое достоинство
», – делится президент фестиваля «Одна шестая» Евгений Григорьев
.
7 августа пройдут сессии на темы: «Продвижение фильмов на платформах» с участием PR-менеджера онлайн-кинотеатра PREMIER Артема Ремизова и директора по контентному маркетингу онлайн-кинотеатра START Евгения Потапова; «Летние кинотеатры как инструмент маркетинга больших брендов» и «Искусство трейлеров. Как продать кино зрителям?» с участием Максима Башорина — автора трейлеров к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте
», фильмам «Повелитель ветра
», «Снегирь
».
Деловая программа будет проходить в историческом здании Свердловской киностудии (лофт-пространство «Титры»).
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