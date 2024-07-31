Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Фестиваль «Одна шестая» объявил деловую и международную программы

31 июля
2024 год

Новости кино >>
31 июля 2024
С 5 по 7 августа в рамках III Международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая» пройдут деловая и международная программы, где спикеры обсудят взаимодействие между российскими и зарубежными партнерами в киноотрасли, а лидеры индустрии поделятся успешными кейсами, сообщает пресс-служба смотра.

Фестиваль «Одна шестая» объявил деловую и международную программы

В этом году «Одна шестая» представляет три блока программы: «Международный опыт», «Региональный опыт», «Технологии производства и продвижения». Так, 5 августа продюсеры из Индии, Таиланда и Казахстана расскажут про возможности сотрудничества с разными странами в области съемок и получения грантов. В этот же день состоятся сессии «Контент без границ: Какой киносериальный продукт из России интересен в мире» с участием директора по кинодистрибуции в России, СНГ и Зарубежье в компании Arma Media Ольги Тарасовой и продюсера из Франции Жана-Мари Ларонза, а также «Как снять дебют, получить международное признание и не разочароваться в профессии?», где о своем опыте расскажут Владимир Битоков и Игорь Поплаухин.

«В рамках деловой программы фестиваля «Одна шестая» мы готовим ряд круглых столов и дискуссий, чтобы совместно с международными коллегами и гостями из Европы и Азии определить вектор развития совместного производства и продвижения контента из России в разные страны. Отдельно хочется отметить паблик-толк с режиссерами, кто еще недавно был дебютантом, получил международное призвание и сейчас успешно развивается в профессии», — рассказывает куратор международной программы Юлия Хамитова.

6 августа пройдут сессии на темы: «Интеграция дебютантов в киноотрасль. Гранты, питчинги, возможности регионов» с участием генерального продюсера центра «Мувистарт» Дмитрия Якунина; «Как снять кино без поддержки? Опыт региональных кинопроизводителей» с участием креативного продюсера кинокомпании «ПУШКА» Владимира Мотырева и продюсера Red Pepper Film Яны Шмайловой; «Работа с кинокомиссией: опыт и кейсы Калининградской области, преимущества сотрудничества с кинокомиссией для кинокомпании» с участием руководителя отдела кинематографии АНО «Фестивальная дирекция» Дмитрия Медведева, а также – презентация возможностей Свердловской киностудии и кинокомиссии Свердловской области.

«У большинства людей сейчас твердое убеждение, что существует региональное кино. Мы же хотим донести до индустрии и зрителей один из главных смыслов фестиваля – нет никакого регионального кино. Есть кинематограф как планетарное искусство, частью которого мы все являемся. И неважно, где у тебя проходит фестиваль, в Каннах или в Канске Российской Федерации. И неважно, откуда режиссер - из Екатеринбурга, Москвы или Нью-Йорка. Главное – творчество и человеческое достоинство», – делится президент фестиваля «Одна шестая» Евгений Григорьев.

7 августа пройдут сессии на темы: «Продвижение фильмов на платформах» с участием PR-менеджера онлайн-кинотеатра PREMIER Артема Ремизова и директора по контентному маркетингу онлайн-кинотеатра START Евгения Потапова; «Летние кинотеатры как инструмент маркетинга больших брендов» и «Искусство трейлеров. Как продать кино зрителям?» с участием Максима Башорина — автора трейлеров к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», фильмам «Повелитель ветра», «Снегирь».

Деловая программа будет проходить в историческом здании Свердловской киностудии (лофт-пространство «Титры»).
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Объявлена конкурсная программа фестиваля «Одна шестая»
«Сломя голову» с Егором Корешковым и Ромой Зверем откроет Международный кинофестиваль «Одна шестая»
Объявлены даты проведения киносмотра «Одна шестая»
Фонд поддержки регионального кинематографа объявил результаты конкурса «Россия – взгляд в будущее»
Опубликован шорт-лист проектов, прошедших отбор в кинолабораторию «Профессия — продюсер»
Стартовал прием заявок в кинолабораторию «Профессия — продюсер»
Молчать нельзя сказать: Кузьма Котрелёв, Василина Юсковец и Евгений Григорьев
В рамках выставки–форума «Россия» прошла панельная дискуссия с экспертами киноотрасли
Ольга Ерофеева-Муравьева: «Иногда ты ошибаешься, а иногда находишь настоящие бриллианты»
Авось, небось да как-нибудь: дебютные фильмы, получившие и не получившие финансирование Министерства культуры в 2023 году
Бортич танцует, Исакова лечит: гид по 2-му кинофестивалю авторского кино «Зимний»
В Москве состоится образовательный семинар-интенсив для режиссеров-дебютантов «Искусство питчинга»
Ирина Старшенбаум и Сергей Кузнецов отправятся в путешествие по Пермскому краю
Поиск по меткам
Дебют
персоны
Владимир БитоковЕвгений Григорьев (VI)Владимир МотыревИгорь ПоплаухинЮлия ХамитоваЯна ШмайловаДмитрий Якунин
фильмы
Повелитель ветраСлово пацана. Кровь на асфальтеСнегирь

анонс

День рождения >>

Лейла Абашидзе
Анатолий Белый
Юрий Дубровин
Ивар Калныньш
Ксения Кутепова
Полина Кутепова
Лилия Мэй
Поля Полякова
Софья Хилькова
Демиан Бичир
Джанкарло Джаннини
Каспар Каппарони
Кулио
Джейсон Момоа
Эдуардо Норьега
Деванни Пинн
все родившиеся 1 августа >>

Афиша кино >>

Империя
комедия, научная фантастика
Бельгия, Германия, Италия, Франция, 2024
Телец
биография, драма, музыкальный фильм
США, 2022
Судная ночь. Джекпот
триллер
США, 2023
Тополиный пух
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Затерянный компас
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
Капитан Пиг: Путешествие сквозь время
комедия, приключения
Тайвань, 2023
Отпуск не по-детски
комедия
Франция, 2023
Призрачный свет
драма, комедия
США, 2024
Выпусти меня
мистика, триллер
Россия, 2024
Герцогиня
боевик, криминальный фильм
Великобритания, 2024
Жуть
триллер, фильм ужасов
Аргентина, 2024
Неспокойной ночи
триллер, фильм ужасов
Бельгия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram