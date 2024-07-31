Роман Прыгунов снял комедию про «Красную Поляну»

«Идея проекта появилась у меня и Николая Фоменко пару лет назад, когда мы отдыхали в Красной Поляне, — вспоминает Роман Прыгунов. — В этом месте – своя уникальная атмосфера, и однажды оказавшись там, ты обязательно захочешь вернуться. В результате у нас получилась легкая, веселая, раскрепощенная история о любви, дружбе и простых ценностях на фоне заснеженных гор, закатов и рассветов».
«С Романом мы работали над фильмом "Миллиард", у нас сложился отличный тандем, и по завершении съемок мы пообещали друг другу еще поработать вместе. Когда Михаил Китаев рассказал мне о проекте "Красная Поляна", я сразу понял, что это наш "отложенный" шанс на новое приключение. В сериале задействованы уже известные артисты и новые молодые лица, на которых мы делаем большую ставку», — говорит продюсер Владимир Маслов.
По сюжету обаятельная светская авантюристка Саша сбегает из Москвы в Красную Поляну, где ее манит соседство моря и гор, пальм и снегов, амбициозных мажоров и безбашенных экстремалов. В попытке обустроиться на новом месте и поживиться на расслабленных отпускниках она тут же попадает в лапы начальника службы безопасности курорта Михалыча. Чтобы сохранить свободу, героиня вынуждена подружиться с персоналом отеля и казино и, став одной из них, вычислить коварных шантажистов, которые заставляют управляющего плясать под свою дудку. Она сбежала от одних проблем, чтобы нарваться на еще большие и в итоге сделать главный выбор своей жизни: свобода и финансовая независимость или любовь и друзья, которых у нее никогда не было.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск
Съемки 10-серийной авантюрной комедии прошли в одноименных живописных горных районах, на побережье Сочи и в Москве. Производством занимаются кинокомпании LOCATOR и «Плюс Студия» при участии ZOOM Production. Премьера состоится на Кинопоиске в 2025 году.
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