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Роман Прыгунов снял комедию про «Красную Поляну»

31 июля
2024 год

Новости кино >>
31 июля 2024
Авторы «Беспринципных» — режиссер Роман Прыгунов и сценарист Владимир Васильев — создали для Кинопоиска оригинальный сериал «Красная Поляна». Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Роман Прыгунов снял комедию про «Красную Поляну»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

«Идея проекта появилась у меня и Николая Фоменко пару лет назад, когда мы отдыхали в Красной Поляне, — вспоминает Роман Прыгунов. — В этом месте – своя уникальная атмосфера, и однажды оказавшись там, ты обязательно захочешь вернуться. В результате у нас получилась легкая, веселая, раскрепощенная история о любви, дружбе и простых ценностях на фоне заснеженных гор, закатов и рассветов».

В главной роли – выпускница Российского государственного института сценических искусств Рината Тимербаева, для которой «Красная Поляна» стала дебютом. Ведущие роли в сериале сыграли Николай Фоменко, Владислав Ценев, Максим Лагашкин, Риналь Мухаметов, Снежана Самохина, Екатерина Стулова, Павел Чинарев и Матвей Лыков.

Роман Прыгунов снял комедию про «Красную Поляну»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

«С Романом мы работали над фильмом "Миллиард", у нас сложился отличный тандем, и по завершении съемок мы пообещали друг другу еще поработать вместе. Когда Михаил Китаев рассказал мне о проекте "Красная Поляна", я сразу понял, что это наш "отложенный" шанс на новое приключение. В сериале задействованы уже известные артисты и новые молодые лица, на которых мы делаем большую ставку», — говорит продюсер Владимир Маслов.

По сюжету обаятельная светская авантюристка Саша сбегает из Москвы в Красную Поляну, где ее манит соседство моря и гор, пальм и снегов, амбициозных мажоров и безбашенных экстремалов. В попытке обустроиться на новом месте и поживиться на расслабленных отпускниках она тут же попадает в лапы начальника службы безопасности курорта Михалыча. Чтобы сохранить свободу, героиня вынуждена подружиться с персоналом отеля и казино и, став одной из них, вычислить коварных шантажистов, которые заставляют управляющего плясать под свою дудку. Она сбежала от одних проблем, чтобы нарваться на еще большие и в итоге сделать главный выбор своей жизни: свобода и финансовая независимость или любовь и друзья, которых у нее никогда не было.

Роман Прыгунов снял комедию про «Красную Поляну»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

Съемки 10-серийной авантюрной комедии прошли в одноименных живописных горных районах, на побережье Сочи и в Москве. Производством занимаются кинокомпании LOCATOR и «Плюс Студия» при участии ZOOM Production. Премьера состоится на Кинопоиске в 2025 году.
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Роман Прыгунов снял комедию про «Красную Поляну» фотографии
Роман Прыгунов снял комедию про «Красную Поляну» фотографии
Роман Прыгунов снял комедию про «Красную Поляну» фотографии
Роман Прыгунов снял комедию про «Красную Поляну» фотографии
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