Людмила Артемьева, Ян Цапник и Николай Добрынин познакомятся со Смешариками

На «Мосфильме» стартовал основной блок съемок фантастической картины «Смешарики. Космическая экскурсия» производства ГК «Рики». Об этом рассказал
в своих социальных сетях писатель-фантаст Сергей Лукьяненко
, написавший сценарий к фильму.
События ленты разворачиваются в двух параллельных мирах – будущем, реализованном в игровом формате, и в анимационном мире Смешариков
. По сюжету Крош и Ежик обнаружили в Ромашковой долине необычное устройство и из-за него попадают в футуристичную игру, где они обычные дети на космическом корабле, летящем на Марс. Приключения начинаются тогда, когда герои осознают, что это совсем не игра.
Игровую часть фильма снимает режиссер Андрей Мармонтов
, а за анимацию отвечает Илья Максимов
. В актерском составе — Людмила Артемьева
, Александр Лыков
, Иван Агапов
, Ян Цапник
, Николай Добрынин
и юные дарования. Картина выйдет в прокат весной 2026 года.
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