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Людмила Артемьева, Ян Цапник и Николай Добрынин познакомятся со Смешариками

31 июля
2024 год

Новости кино >>
31 июля 2024

На «Мосфильме» стартовал основной блок съемок фантастической картины «Смешарики. Космическая экскурсия» производства ГК «Рики». Об этом рассказал в своих социальных сетях писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, написавший сценарий к фильму.

Людмила Артемьева, Ян Цапник и Николай Добрынин познакомятся со Смешариками
фото: vk.com

События ленты разворачиваются в двух параллельных мирах – будущем, реализованном в игровом формате, и в анимационном мире Смешариков. По сюжету Крош и Ежик обнаружили в Ромашковой долине необычное устройство и из-за него попадают в футуристичную игру, где они обычные дети на космическом корабле, летящем на Марс. Приключения начинаются тогда, когда герои осознают, что это совсем не игра.

Игровую часть фильма снимает режиссер Андрей Мармонтов, а за анимацию отвечает Илья Максимов. В актерском составе — Людмила Артемьева, Александр Лыков, Иван Агапов, Ян Цапник, Николай Добрынин и юные дарования. Картина выйдет в прокат весной 2026 года.
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Людмила Артемьева, Ян Цапник и Николай Добрынин познакомятся со Смешариками фотографии
Людмила Артемьева, Ян Цапник и Николай Добрынин познакомятся со Смешариками фотографии
Людмила Артемьева, Ян Цапник и Николай Добрынин познакомятся со Смешариками фотографии
Людмила Артемьева, Ян Цапник и Николай Добрынин познакомятся со Смешариками фотографии
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