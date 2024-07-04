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Это Оскар! Вышел первый трейлер полнометражного аниме «Роза Версаля»

4 июля
2024 год

Новости кино >>
4 июля 2024
Сиятельная «Роза Версаля», спустя почти два года после анонса, радует первым трейлером (у нас — с русскими субтитрами). Экранизировать оригинальную историю, вытканную непревзойденной Риёко ИкэдойУважаемый старший брат»), взялись благородные умельцы из студии MAPPAМагическая битва», «Человек-бензопила», «Дорохэдоро»). Премьеру исторической драмы, в которой переплелись судьбы реальных и вымышленных персонажей, ждем в начале 2025-го.


С давних лет мужчины в роду де Жарже защищают королевскую семью и командуют войсками, поэтому, когда у главы семейства рождаются шесть дочерей, младшую он называет мужским именем и воспитывает как сына и наследника. Вскоре Оскар — превосходная фехтовальщица, наездница и меткий стрелок — становится капитаном королевской гвардии. Ей же поручено сопровождать юную эрцгерцогиню Марию-Антуанетту, когда та прибывает из Австрии, чтобы сочетаться браком с дофином Людовиком XVI. Спустя время одинокая при чужом дворе Антуанетта влюбляется в шведского дворянина Ханса Акселя фон Ферзена.

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Над полнометражным проектом работают: постановщица Ай ЁсимураПовседневная жизнь старшеклассников», «Дорога юности»), сценаристка Томоко КомпаруДостучаться до тебя», «Мой сосед-ёкай»), дизайнерка персонажей Марико ОкаАдская девочка», «Внук Нурарихёна»), а также композиторы Хироюки СаваноАтака титанов», «Поднятие уровня в одиночку») и Кота ЯмамотоСиний экзорцист: Сага об «Иллюминатах» Симанэ», «Кайна в Великом снежном море»).

Это Оскар! Вышел первый трейлер полнометражного аниме «Роза Версаля»

Роли озвучивают:

Оскар Франсуа де Жарже — Миюки Савасиро (Анко Угуису из «Песни ночных сов»).
Мария-Антуанетта — Ая Хирано (Миса Аманэ из «Тетради смерти»).
Ханс Аксель фон Ферзен — Кадзуки Като (Джокер из «Королева воров любит цирк»).
Андре Грандье — Тосиюки Тоёнага (Тильт из «Старшей карты»).

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Рассказывая на страницах манги о временах, предшествующих Великой Французской революции, а также о взлете и падении наивной королевы, Риёко Икэда опиралась на роман австрийского писателя Стефана Цвейга «Мария-Антуанетта». В свою очередь «Роза Версаля» стала источником вдохновения для одноименного аниме-сериала и игрового фильма «Леди Оскар».

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Это Оскар! Вышел первый трейлер полнометражного аниме «Роза Версаля» фотографии
Это Оскар! Вышел первый трейлер полнометражного аниме «Роза Версаля» фотографии
Это Оскар! Вышел первый трейлер полнометражного аниме «Роза Версаля» фотографии
Это Оскар! Вышел первый трейлер полнометражного аниме «Роза Версаля» фотографии
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