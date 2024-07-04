Это Оскар! Вышел первый трейлер полнометражного аниме «Роза Версаля»

Сиятельная «Роза Версаля
», спустя почти два года после анонса
, радует первым трейлером (у нас — с русскими субтитрами). Экранизировать оригинальную историю, вытканную непревзойденной Риёко Икэдой
(«Уважаемый старший брат
»), взялись благородные умельцы из студии MAPPA
(«Магическая битва
», «Человек-бензопила
», «Дорохэдоро
»). Премьеру исторической драмы, в которой переплелись судьбы реальных и вымышленных персонажей, ждем в начале 2025-го.
С давних лет мужчины в роду де Жарже защищают королевскую семью и командуют войсками, поэтому, когда у главы семейства рождаются шесть дочерей, младшую он называет мужским именем и воспитывает как сына и наследника. Вскоре Оскар — превосходная фехтовальщица, наездница и меткий стрелок — становится капитаном королевской гвардии. Ей же поручено сопровождать юную эрцгерцогиню Марию-Антуанетту, когда та прибывает из Австрии, чтобы сочетаться браком с дофином Людовиком XVI. Спустя время одинокая при чужом дворе Антуанетта влюбляется в шведского дворянина Ханса Акселя фон Ферзена.
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«Уважаемый старший брат» — девичья дружба от королевы сёдзё Риёко Икэды
Над полнометражным проектом работают: постановщица Ай Ёсимура
(«Повседневная жизнь старшеклассников
», «Дорога юности
»), сценаристка Томоко Компару
(«Достучаться до тебя
», «Мой сосед-ёкай
»), дизайнерка персонажей Марико Ока
(«Адская девочка
», «Внук Нурарихёна
»), а также композиторы Хироюки Савано
(«Атака титанов
», «Поднятие уровня в одиночку
») и Кота Ямамото
(«Синий экзорцист: Сага об «Иллюминатах» Симанэ
», «Кайна в Великом снежном море
»).
Роли озвучивают:
Оскар Франсуа де Жарже — Миюки Савасиро
(Анко Угуису
из «Песни ночных сов
»).
Мария-Антуанетта — Ая Хирано
(Миса Аманэ
из «Тетради смерти
»).
Ханс Аксель фон Ферзен — Кадзуки Като
(Джокер из «Королева воров любит цирк
»).
Андре Грандье — Тосиюки Тоёнага
(Тильт
из «Старшей карты
»).
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Самые ожидаемые аниме летнего сезона
Рассказывая на страницах манги о временах, предшествующих Великой Французской революции, а также о взлете и падении наивной королевы, Риёко Икэда опиралась на роман австрийского писателя Стефана Цвейга
«Мария-Антуанетта
». В свою очередь «Роза Версаля» стала источником вдохновения для одноименного аниме-сериала
и игрового фильма «Леди Оскар
».
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