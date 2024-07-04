Папа двух ангелочков: Виктор Добронравов, медвежонок и овчарка в тизер-трейлере «Пальмы-2»

В сети появился тизер-трейлер семейного приключенческого фильма «Пальма-2
», продолжения ленты
2021 года. Постановщиками сиквела выступили Александр Домогаров (младший)
и Владимир Кандауров
.
«Пальма-2». Тизер-трейлер
Оставив большую авиацию, летчик Вячеслав Лазарев с семьей перебирается в глубинку, где продолжает летать, но теперь на маленьком винтовом АН-2. И жизнь Лазаревых идет своим чередом, пока однажды в нее не врывается маленький медвежонок, которому Коля, сын летчика, дает кличку Мансур. Когда косолапого похищают местные браконьеры, ему на помощь приходит верная овчарка Пальма. Двум животным нужно найти дорогу домой через лес, полный диких зверей, охотников и прочих опасностей. А Лазаревым, отправившимся на поиски своих четвероногих друзей, предстоит вспомнить, что значит быть настоящей семьей.
Главные роли в картине исполнили Виктор Добронравов
, Леонид Басов
, Валерия Федорович
, Владимир Ильин
, Сергей Гилев
, Игорь Хрипунов
, Таисья Калинина
, Евгения Дмитриева
, Валерий Скорокосов
и Иван Агапов
.
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«Пальма»: Человек собаке – семья
«Это будет большое семейное приключенческое и зрелищное кино
, — поделился Виктор Добронравов. — Эмоциональное — и смешное, и трогательное. Семья Лазаревых, как говорит один из персонажей, «расширяет зоопарк»: в их судьбе появляется медвежонок Мансур, над которым Пальма берет шефство, и эта парочка меняет жизнь всей семьи
».
В широкий прокат «Пальма-2
» выйдет 20 марта 2025 года.
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