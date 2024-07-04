Папа двух ангелочков: Виктор Добронравов, медвежонок и овчарка в тизер-трейлере «Пальмы-2»

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«Убойный отпуск»: Всё включено и ничего не выключено

Новости кино

В России снимут ремейк комедии «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано и Орнеллой Мути

Съемки начнутся весной 2025 года на юге страны, а премьера запланирована на начало 2026-го