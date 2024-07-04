Эвелина Бледанс станет соперницей Дмитрия Брекоткина в продолжении сериала «Мама будет против»

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Прием заявок уже открыт

На фестивале «Короче» пройдет питчинг документальных проектов

4 июля

Папа двух ангелочков: Виктор Добронравов, медвежонок и овчарка в тизер-трейлере «Пальмы-2»

В прокате с 20 марта 2025 года