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Эвелина Бледанс станет соперницей Дмитрия Брекоткина в продолжении сериала «Мама будет против»

4 июля
2024 год

Новости кино >>
4 июля 2024
В Екатеринбурге стартовали съемки продолжения комедийного сериала СТС «Мама будет против» с «Уральскими пельменями» в главных ролях. В новых эпизодах к команде присоединится Эвелина Бледанс, уточняет пресс-служба телеканала.

Эвелина Бледанс станет соперницей Дмитрия Брекоткина в продолжении сериала «Мама будет против»
фото: пресс-служба телеканала СТС

По сюжету Николай Батонов (Роман Постовалов) поселился у Натальи (Ксения Корнева), что раздражает ее маму Тамару Игоревну (Дмитрий Брекоткин). Безработный парень хочет задобрить пенсионерку и доказать, что способен на многое, поэтому с помощью будущего тестя Сергея Геннадьевича (Сергей Ершов) и друга Дани (Михаил Тарабукин) открывает пирожковую. Проблем добавляет приезд его мамы Марины (Эвелина Бледанс), мечтающей помириться с сыном. Встретив достойную соперницу, возмущенная Тамара Игоревна приступает к операции по выселению Батоновых из квартиры дочери.

«Появляется еще одна альфа-самка, подключается тяжелая артиллерия, а значит, противостояние выходит на следующий уровень. В первом сезоне по накалу страстей мы достаточно высоко подняли планку, теперь концентрация яда повысилась, плотность огня увеличилась», — улыбается Дмитрий Брекоткин.

Кроме эмоциональных сцен, актеров ждут и необычные перевоплощения: Роман Постовалов станет арабским шейхом, Ксения Корнева примерит сари, Дмитрий Брекоткин — корону и образ Елизаветы II, а Сергей Ершов — короля. «Эта сцена — самая масштабная и насыщенная для костюмерного цеха: здесь около трехсот актеров массовых сцен. За основу мы взяли одну из фотографий Елизаветы и ее супруга и сделали свою интерпретацию», — рассказывает художник по костюму Полина Баранова. По словам актера и продюсера Сергея Ершова, новый сезон запомнится зрителям фантазиями героев. «У нас много необычных сцен, причем порой неясно: фантазия это или реальность. Мы в целом улучшили и усмешнили историю: будет больше нелепых ситуаций, новых персонажей-сюрпризов и трюки в духе индийских боевиков», — делится он.

Эвелина Бледанс станет соперницей Дмитрия Брекоткина в продолжении сериала «Мама будет против»
фото: пресс-служба телеканала СТС

Режиссером проекта выступает Артур Румынский. Съемки проходят в Свердловской киностудии, где построили лестничную площадку и квартиры Натальи и ее родителей. Также художники создают пирожковую, гараж Сергея Геннадьевича с потайной комнатой, подвал ТСЖ, кабинеты психотерапевта, участкового и других героев. Кроме павильонных съемок, группу ждут и натурные, в том числе сцены в лесу и на берегу Верх-Исетского пруда. «Хочется, чтобы зритель прочувствовал уральский колорит, поэтому выбрали места, характерные для природы Урала: хребты, наслоение камней, леса, пригорки и озера», — говорит художник-постановщик Евгений Кравцов.

«Мама будет против» — первый сериал «Уральских пельменей», который вышел в ноябре 2023 года на СТС. В основе сценария — история одной семьи из популярных миниатюр шоу «Уральские пельмени».
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Эвелина Бледанс станет соперницей Дмитрия Брекоткина в продолжении сериала «Мама будет против» фотографии
Эвелина Бледанс станет соперницей Дмитрия Брекоткина в продолжении сериала «Мама будет против» фотографии
Эвелина Бледанс станет соперницей Дмитрия Брекоткина в продолжении сериала «Мама будет против» фотографии
Эвелина Бледанс станет соперницей Дмитрия Брекоткина в продолжении сериала «Мама будет против» фотографии
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