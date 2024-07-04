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На фестивале «Короче» пройдет питчинг документальных проектов

4 июля
2024 год

Новости кино >>
4 июля 2024
PREMIER проведет питчинг документальных проектов 25 августа в Калининграде в рамках XII Российского фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче». Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

На фестивале «Короче» пройдет питчинг документальных проектов
фото: соцсети фестиваля

К участию приглашаются авторы со всей России. Прием заявок на сайте фестиваля уже открыт и продлится до 30 июля включительно. В приоритете документальные сериалы и фильмы молодых авторов, наличие собственной съемочной команды станет преимуществом.

В шорт-лист войдут 7 лучших проектов, которые участники лично представят жюри и продюсерским компаниям на фестивале «Короче». Перед представлением проекта для участников будет проведен тренинг по подготовке к публичному выступлению. Номинанты будут иметь возможность начать переговоры о сотрудничестве со всеми платформами, представленными на фестивале, но онлайн-кинотеатр PREMIER, как организатор, будет иметь преимущество при заключении договора. Среди семи номинантов будет выбран один победитель, который сможет претендовать на реализацию проекта. Фестиваль «Короче» пройдет с 20 по 25 августа.
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