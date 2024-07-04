На фестивале «Короче» пройдет питчинг документальных проектов

что почитать?

В ночь со 2 на 3 июля, 00:40, СТС

Правда или действие: как в фильме «Последняя дуэль» Ридли Скотт рубится за истину

Светлана Пермякова и Наталья Рудова появятся в продолжении сериала «Бедные смеются, богатые плачут»

Андрей Фролов возьмется за расследование загадочных дел в сериале «Сигма»

Новости кино

В России снимут ремейк комедии «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано и Орнеллой Мути

Съемки начнутся весной 2025 года на юге страны, а премьера запланирована на начало 2026-го