Никита Ефремов окажется между раем и адом в комедии «Дорогая, я больше не перезвоню»

Стартовали съемки полнометражной фантастической комедии «Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым в главной роли. Производством проекта занимаются кинокомпания ID Production и онлайн-кинотеатр Okko при участии телеканала «Россия» и Национальной Медиа Группы, уточняет пресс-служба стриминга.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Комедия «Дорогая, я больше не перезвоню» расскажет историю молодого столичного рекламщика Дани, который страдает синдромом отложенной жизни. Он много работает, спешит, пытается успеть все – и счастья ему это не приносит. Даню греют только мечты о выдуманном будущем, когда он наконец достаточно заработает, чтобы жить в особняке у моря с красоткой из соцсетей. Внезапно Даня впадает в кому и оказывается в прихожей загробного мира, которая подозрительно напоминает аэропорт из его последней рекламы. Рейсов всего два – или в ад, или в рай, но Даня не теряет надежду найти другую дверь – обратно в мир живых, а пока что коротает время в местном баре под названием «Дорогая, я больше не перезвоню».
«Проект заинтересовал меня прежде всего темой, потому что нечасто встречаются фильмы, которые открыто говорят про такую, казалось бы, табуированную вещь как смерть. Мы все время живем так, как будто мы бессмертные, но это не так. Что бы мы ни делали, сколько бы ни накапливали, что бы ни происходило, смерть все равно настанет. И в нашем фильме у героя появляется возможность обрести ту самую радость жизни, умение радоваться простым вещам, которые он потерял. Конечно, понимаю, когда людям говорят: "Да что ты! Радуйся простым вещам!" – это довольно сложно сделать. Но моему герою в этом фильме такая возможность выпадает, и надеюсь, что все зрители вместе с ним получат такой же шанс. У нас подобралась прекрасная команда, я знаком почти со всеми актерами, которые снимаются в проекте. От съемок жду замечательного времяпрепровождения и хорошего результата», — говорит Никита Ефремов.
«Основное место действия, куда попадает главный герой нашего фильма, – загробный аэропорт, где люди ждут рейс либо в рай, либо в ад. Почему именно аэропорт? Я очень люблю путешествовать, но, так же, как и главный герой, очень боюсь летать на самолете, поэтому аэропорт для меня – место двойственное. Сначала мне будет очень страшно и тяжело при полете, но потом, по прилету, я получу отдых и приключение. И я подумал, что это хорошая метафора смерти. Сначала, в сам момент, очень страшно и больно, но потом – должно же быть там дальше что-то интересное?», — рассказывает режиссер.
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