Никита Ефремов окажется между раем и адом в комедии «Дорогая, я больше не перезвоню»

анонс

Елена Подкаминская и Антон Васильев попадут под программу защиты свидетелей

Прием заявок уже открыт

На фестивале «Короче» пройдет питчинг документальных проектов

В Екатеринбурге стартовали съемки нового сезона комедийного проекта «Уральских пельменей»

Эвелина Бледанс станет соперницей Дмитрия Брекоткина в продолжении сериала «Мама будет против»

4 июля

Папа двух ангелочков: Виктор Добронравов, медвежонок и овчарка в тизер-трейлере «Пальмы-2»

В прокате с 20 марта 2025 года