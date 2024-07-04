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Елена Подкаминская и Антон Васильев попадут под программу защиты свидетелей

4 июля
2024 год

Новости кино >>
4 июля 2024
Стартовали съемки нового проекта ТНТ и «МайВэйСтудии» «Свидетели» с Еленой Подкаминской и Антоном Васильевым в главных ролях. В центре сюжета супружеская пара на грани развода, которая в силу обстоятельств не может разъехаться, сообщает пресс-служба телеканала.

Елена Подкаминская и Антон Васильев попадут под программу защиты свидетелей
фото: пресс-служба ТНТ

Вика (Елена Подкаминская) и Сергей (Антон Васильев) женаты уже несколько лет. Оба постоянно заняты чем-то заняты: работой, друзьями и собственными делами, однако не уделяют достаточное количество времени своим отношениям. Их «любовная лодка» стремительно идет ко дну: Вика увлекается импозантным и состоятельным владельцем отеля Максимом (Сергей Астахов), а Сергей – молоденькой красоткой Лерой (Ася Резник). Казалось бы, дело движется к официальному расставанию, но обстоятельства складываются таким образом, что все четверо становятся свидетелями убийства. Так, Вика, Сергей, Максим и Лера попадают под программу защиты свидетелей и вынуждены вместе скрываться в деревне. В результате, этой странной четверке приходится изображать из себя родственников, искать общий язык друг с другом и даже прятаться от киллера. Ну, а Вике и Сергею предстоит решить – подать заявление на развод или всё-таки сохранить брак.

В кресле режиссера — Андрей Никифоров. Генеральными продюсерами выступают Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Лика Бланк, Марина Разумова, Борис Ханчалян, Сергей Косинский.

«Это история о том, как важно вовремя остановиться и прислушаться к тому, чего хочешь ты, а также что хочет человек рядом с тобой. Конечно, у нас всё это рассказывается в комедийном ключе, с большим количеством иронии, самоиронии и юмора, понятного и любимого зрителями канала ТНТ. На мой взгляд, это не просто очень качественное развлечение, но и поучительная история о том, что никогда нельзя сдаваться. И что даже если в какой-то момент кажется, что отношения пришли к финалу, но человек по-прежнему вам дорог, не нужно его отпускать», — говорит Лика Бланк.

В сериале также снялись Андрей Федорцов, Александр Половцев, Савелий Наумов, Константин Мурзенко и другие актеры.
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Елена Подкаминская и Антон Васильев попадут под программу защиты свидетелей фотографии
Елена Подкаминская и Антон Васильев попадут под программу защиты свидетелей фотографии
Елена Подкаминская и Антон Васильев попадут под программу защиты свидетелей фотографии
Елена Подкаминская и Антон Васильев попадут под программу защиты свидетелей фотографии
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