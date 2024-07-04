Виктор Хориняк, Екатерина Вилкова и Игорь Верник сыграют в семейном ромкоме «Прикосновение»

Варя (Алиса Меняйкина) несколько лет назад из-за аварии потеряла слух. Но, несмотря на трагедию, она продолжает заниматься любимым увлечением – танцевать. Теперь ее мечта – попасть на самый главный танцевальный конкурс в стране и, конечно, победить. Варя знакомится с Ником (Матвей Кулагин), известным танцором и блогером. Между ребятами завязывается дружба, и они принимают решение выступать на конкурсе вместе. Но состоятельная и влиятельная мама Ника (Екатерина Вилкова) не принимает выбор сына, что лишает ребят важной финансовой поддержки. Варе и Нику предстоит самостоятельно найти взрослые решения, чтобы отправиться за своей мечтой. Их «командой» на этом пути станут папа Вари (Виктор Хориняк), Тошка (Эдуард Меняйкин) – смышленый друг девочки и Пегас (Станислав Серегин) – харизматичный уличный танцор. Их всех объединяет вера в победу, надежда, что невозможное возможно и, конечно, любовь к танцам. Именно она толкает молодых танцоров ответить на главный для них вопрос: «Могу ли я станцевать лучше себя самого?».
«Этот фильм, прежде всего, о том, как важно мечтать и идти к своей мечте. Мечтайте! Каждая мечта — это возможное чудо. А случится оно или нет - зависит только от вас. В нашем фильме мечта одной девочки привела ее и тех, кто ее окружал, к реализации целей, и даже любви», — говорит режиссер проекта Ирина Боровская.
Генеральными продюсерами выступили Сергей Меняйкин и Юлия Герасимова. За хореографию отвечает Ирина Кашуба.
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