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Виктор Хориняк, Екатерина Вилкова и Игорь Верник сыграют в семейном ромкоме «Прикосновение»

4 июля
2024 год

Новости кино >>
4 июля 2024
В Москве начались съемки романтической комедии для всей семьи «Прикосновение». Это история юных героев, которым предстоит доказать себе и окружающим их взрослым, как важно верить в свои силы, мечту и никогда не сдаваться. Роли в картине исполнят Алиса Меняйкина, Матвей Кулагин, Эдуард Меняйкин, Виктор Хориняк, Валерия Ланская, Екатерина Вилкова, Игорь Верник, Аскар Ильясов, Алексей Ягудин, Станислав Ярушин и другие, сообщает пресс-служба проекта.

Виктор Хориняк, Екатерина Вилкова и Игорь Верник сыграют в семейном ромкоме «Прикосновение»
фото: пресс-служба проекта

Варя (Алиса Меняйкина) несколько лет назад из-за аварии потеряла слух. Но, несмотря на трагедию, она продолжает заниматься любимым увлечением – танцевать. Теперь ее мечта – попасть на самый главный танцевальный конкурс в стране и, конечно, победить. Варя знакомится с Ником (Матвей Кулагин), известным танцором и блогером. Между ребятами завязывается дружба, и они принимают решение выступать на конкурсе вместе. Но состоятельная и влиятельная мама Ника (Екатерина Вилкова) не принимает выбор сына, что лишает ребят важной финансовой поддержки. Варе и Нику предстоит самостоятельно найти взрослые решения, чтобы отправиться за своей мечтой. Их «командой» на этом пути станут папа Вари (Виктор Хориняк), Тошка (Эдуард Меняйкин) – смышленый друг девочки и Пегас (Станислав Серегин) – харизматичный уличный танцор. Их всех объединяет вера в победу, надежда, что невозможное возможно и, конечно, любовь к танцам. Именно она толкает молодых танцоров ответить на главный для них вопрос: «Могу ли я станцевать лучше себя самого?».

«Этот фильм, прежде всего, о том, как важно мечтать и идти к своей мечте. Мечтайте! Каждая мечта — это возможное чудо. А случится оно или нет - зависит только от вас. В нашем фильме мечта одной девочки привела ее и тех, кто ее окружал, к реализации целей, и даже любви», — говорит режиссер проекта Ирина Боровская.

Генеральными продюсерами выступили Сергей Меняйкин и Юлия Герасимова. За хореографию отвечает Ирина Кашуба.
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№ 1
Дарья Былинкина   4.07.2024 - 20:29
Фильм про юных танцоров, которые не сдаются перед препятствиями, и их путь к мечте - это история, которая затронет сердца всех зрителей. Алиса Меняйкина и Матвей Кулагин - прекрасно... читать далее>>
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Игорь ВерникЕкатерина ВилковаАскар ИльясовМатвей КулагинВалерия ЛанскаяЭдуард МеняйкинАлиса МеняйкинаВиктор ХоринякАлексей ЯгудинСтанислав Ярушин
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Прикосновение

фотографии >>
Виктор Хориняк, Екатерина Вилкова и Игорь Верник сыграют в семейном ромкоме «Прикосновение» фотографии
Виктор Хориняк, Екатерина Вилкова и Игорь Верник сыграют в семейном ромкоме «Прикосновение» фотографии
Виктор Хориняк, Екатерина Вилкова и Игорь Верник сыграют в семейном ромкоме «Прикосновение» фотографии
Виктор Хориняк, Екатерина Вилкова и Игорь Верник сыграют в семейном ромкоме «Прикосновение» фотографии
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