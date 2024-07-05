Степан Белозеров, Алексей Агранович и Дмитрий Ендальцев появятся в сериале «Многогранники» по мотивам книги-бестселлера

«Многогранники» — трогательная история о первой любви и дружбе. Маша (Тина Стойилкович), девушка из простой семьи, учится в престижном столичном вузе. И хотя она не вписывается в мир «золотой молодежи», ее лучший друг Димка (Степан Белозеров) — один из них. Когда в их группу переводится студент из Англии по имени Роман (Данила Краснов), это не только бросает вызов дружбе Маши и Димки, но и запускает цепочку событий, которые навсегда изменят жизни многих людей.
«Эта история будет интересной тем, кто когда-то был, есть или будет молодым — то есть всем. Для меня этот проект в первую очередь про боль, которая есть в каждом из нас, и которую мы порой неосознанно причиняем другим, создавая какой-то круговорот травм, поэтому мир сейчас напоминает большой травмпункт, где каждый изранен и кровоточит. Нашим героям предстоит повзрослеть и узнать себя через глубокие переживания, связанные с любовью, дружбой и отношениями с родителями», — говорит режиссер Ника Яковлева.
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