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Степан Белозеров, Алексей Агранович и Дмитрий Ендальцев появятся в сериале «Многогранники» по мотивам книги-бестселлера

5 июля
2024 год

Новости кино >>
5 июля 2024
Стартовали съемки сериала «Многогранники» по мотивам молодежной книги-бестселлера Натальи Способиной. В проекте о первой любви и дружбе задействованы Тина Стойилкович, Степан Белозеров, Данила Краснов и София Лопунова, а также Алексей Агранович, Ольга Ломоносова, Дмитрий Ендальцев и Евдокия Германова. Производством занимается компания ON SET PRODUCTION при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), уточняет пресс-служба сериала.

Степан Белозеров, Алексей Агранович и Дмитрий Ендальцев появятся в сериале «Многогранники» по мотивам книги-бестселлера
фото: пресс-служба проекта

«Многогранники» — трогательная история о первой любви и дружбе. Маша (Тина Стойилкович), девушка из простой семьи, учится в престижном столичном вузе. И хотя она не вписывается в мир «золотой молодежи», ее лучший друг Димка (Степан Белозеров) — один из них. Когда в их группу переводится студент из Англии по имени Роман (Данила Краснов), это не только бросает вызов дружбе Маши и Димки, но и запускает цепочку событий, которые навсегда изменят жизни многих людей.

«Эта история будет интересной тем, кто когда-то был, есть или будет молодым — то есть всем. Для меня этот проект в первую очередь про боль, которая есть в каждом из нас, и которую мы порой неосознанно причиняем другим, создавая какой-то круговорот травм, поэтому мир сейчас напоминает большой травмпункт, где каждый изранен и кровоточит. Нашим героям предстоит повзрослеть и узнать себя через глубокие переживания, связанные с любовью, дружбой и отношениями с родителями», — говорит режиссер Ника Яковлева.

Съемки проекта продлятся все лето в Москве.
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Степан Белозеров, Алексей Агранович и Дмитрий Ендальцев появятся в сериале «Многогранники» по мотивам книги-бестселлера фотографии
Степан Белозеров, Алексей Агранович и Дмитрий Ендальцев появятся в сериале «Многогранники» по мотивам книги-бестселлера фотографии
Степан Белозеров, Алексей Агранович и Дмитрий Ендальцев появятся в сериале «Многогранники» по мотивам книги-бестселлера фотографии
Степан Белозеров, Алексей Агранович и Дмитрий Ендальцев появятся в сериале «Многогранники» по мотивам книги-бестселлера фотографии
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