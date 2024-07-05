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«Трудно быть богом», современная «Москва слезам не верит» и «Лукоморье» победили в конкурсе ИРИ на создание национального контента

5 июля
2024 год

Новости кино >>
5 июля 2024
Институт развития интернета (АНО «ИРИ») объявил победителей конкурса национального контента. Среди них – 130 проектов, на создание которых в ближайшие три года будет выделено более 15,7 млрд рублей. Это документальные, игровые и анимационные сериалы, онлайн-шоу, мультиформатные проекты и компьютерные игры, уточняет пресс-служба ИРИ. Полный список победителей доступен на сайте организации.

«Трудно быть богом», современная «Москва слезам не верит» и «Лукоморье» победили в конкурсе ИРИ на создание национального контента
фото: пресс-служба ИРИ

«В рамках этого конкурса мы впервые запрашивали посерийный сценарный план, сценарий первых серий, подробные концепции. Это позволяет еще больше повышать качество проектов, которые доходят до финала, а главное четко оценивать, какими они получатся и найдут ли отклик у аудитории. Нам еще предстоит детально проанализировать главные темы, жанры и тенденции по следам конкурса, но уже сейчас очевидны несколько трендов: экранизации литературных произведений, интерес к мало освещенным в сериалах историческим эпохам, контент о семье и для семьи», – отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

По направлению «Видеоконтент» победителями стали 60 проектов. Среди игровых сериалов – проект по мотивам одного из знаковых произведений Стругацких «Трудно быть богом», исторический художественный сериал «Князь Андрей» о великом князе Владимирском Андрее Боголюбском, сказочный сериал «Лукоморье» по мотивам поэмы Пушкина «Руслан и Людмила», современная «Москва слезам не верит» о девушке, которая приезжает покорять столицу с ребенком на руках, второй сезон семейного детективного сериала «Любопытная Варвара», история жизни обычной семьи «Счастливые из 13-й», игровой сериал «АЙДА!» о противостоянии правоохранителей и советских ОПГ, остросюжетный сериал «Югославия» об одном из самых непростых периодов международной политики, документальный сериал о метамодернизме «Арт это Я» и проект «Птички», повествующий о путешествии двух орнитологов к местам зимовки своих подопечных. ИРИ также поддержал продолжение анимационных сериалов «Супергерои.ру» и «Невский. Владычица морская», анимационный проект «Пушкин и... Кавказ» и другие проекты.

По направлению «Контент в блогосфере» победителями стали 35 проектов. Среди них – серия аудиоспектаклей на исторические темы «Аудиодрама», экшн-игра «Битва роботов» про молодых изобретателей робототехники, историческое реалити-шоу с элементами квеста и VR «ВладимироЯРД» и другие. В категориях «Мультиформатные проекты» и «Спецпроекты в СМИ» поддержку получат 26 проектов, в том числе: спецпроект «Попавшие в сети» о вербовщиках и телефонных мошенниках, продолжение серии видео- и аудио-подкастов с выступлениями российских ученых «Научный стендап», цикл просветительских статей и документальных видеороликов «КУКРЫНИКСЫ. Легенда пропаганды» к 100-летнему юбилею одного из самых известных творческих альянсов в российском искусстве. В категории «Игры и ПО» ИРИ поддержит девять проектов, подробности о которых расскажут позднее.

В 2024 году на конкурс на создание национального контента было подано более 1 200 заявок. Прием заявок на следующий конкурс запланирован на осень.
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