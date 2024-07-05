У фильмов «Летят журавли», «Война и мир» и «Иван Грозный» могут появиться ремейки

Минпросвещения предложило снять ремейки 30 советских фильмов, в том числе картин «Летят журавли», «Война и мир» и «Иван Грозный». Полный перечень выложен на сайте Союза кинематографистов. Подчеркивается, что новые ленты будут созданы для детей и подростков с целью способствовать «сохранению исторической памяти и формированию патриотизма».
Опубликован также перечень произведений русской литературы для экранизации, куда вошли «Севастопольские рассказы» Льва Толстого, «Одухотворенные люди» Андрея Платонова, рассказ Александра Солженицына «Матренин двор» и другие классические работы.
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