У фильмов «Летят журавли», «Война и мир» и «Иван Грозный» могут появиться ремейки

анонс

Можно узнать, где была произнесена завирусившаяся фраза «Ты теперь пацан…»

На «Кинокарте России» появились локации сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

5 июля

«Трудно быть богом», современная «Москва слезам не верит» и «Лукоморье» победили в конкурсе ИРИ на создание национального контента

Всего на поддержку 130 проектов будет выделено более 15,7 млрд рублей