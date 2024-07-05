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У фильмов «Летят журавли», «Война и мир» и «Иван Грозный» могут появиться ремейки

5 июля
2024 год

Новости кино >>
5 июля 2024
Минпросвещения предложило снять ремейки 30 советских фильмов, в том числе картин «Летят журавли», «Война и мир» и «Иван Грозный». Полный перечень выложен на сайте Союза кинематографистов. Подчеркивается, что новые ленты будут созданы для детей и подростков с целью способствовать «сохранению исторической памяти и формированию патриотизма».

У фильмов «Летят журавли», «Война и мир» и «Иван Грозный» могут появиться ремейки
фото: кадр из фильма «Летят журавли»

В числе предложенных картин также присутствуют «Александр Невский», «Звезда пленительного счастья», «Кортик», «Серёжа», «Судьба человека», «Как закалялась сталь», «Завтра была война» и другие культовые фильмы.

Опубликован также перечень произведений русской литературы для экранизации, куда вошли «Севастопольские рассказы» Льва Толстого, «Одухотворенные люди» Андрея Платонова, рассказ Александра Солженицына «Матренин двор» и другие классические работы.
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№ 1
Евгения Вячеславовна Н. (Старый Оскол)   5.07.2024 - 18:35
Лично я "за" новые экранизации литературной классики, но ремейки оригинальных кинокартин... такое себе... просвещение... читать далее>>
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фильмы
Александр НевскийВойна и мирЗавтра была войнаЗвезда пленительного счастьяИван ГрозныйКак закалялась стальКортикЛетят журавлиСерёжаСудьба человека

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