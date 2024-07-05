На «Кинокарте России» появились локации сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Узнать, где снималась история о молодежных группировках Казани конца 1980-х, можно на сайте интерактивного проекта, разработанного Кино-Театром.Ру.
фото: кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Всего на «Кинокарту» было нанесено одиннадцать узнаваемых по кадрам сериала локаций, в том числе ЦНТИ Ярославля, где была произнесена завирусившаяся фраза «Ты теперь пацан…», точка видеосалона «Универсамовских», дом Марата и Вовы и многие другие.
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал лучшим российским проектом 2023 года по мнению критиков, а также получил множество наград, среди которых девять призов премии АПКиТ, награда за лучший интернет-сериал от V Национальной премии в области веб-контента, спецприз «Ники» и другие.
Интерактивный проект «Кинокарта России» был запущен в мае 2023 года профильным порталом о кино Кино-Театр.Ру при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и в партнерстве с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Проект представляет собой онлайн-карту значимых для киноиндустрии географических мест. На данный момент на «Кинокарту» нанесены уже более 2 600 географических точек с обозначением мест, где проходили съемки около 1 000 российских фильмов и сериалов. На основе этих меток были сформированы 15 кинормаршрутов.
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